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03.04.2025, 11:24

Скандал с миллиардами: расследование в отношении Перизат Кайрат завершено

Новости Казахстана 0 578

Завершено расследование громкого уголовного дела в отношении основательницы благотворительного фонда Перизат Кайрат. Сумма предполагаемого ущерба выросла более чем в два раза — до 3,5 млрд тенге, сообщает Lada.kz

Фото: instagram.com/01pk
Фото: instagram.com/01pk

Расследование завершено

3 апреля 2025 года заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Казахстана Женис Елемесов сообщил о завершении следствия по делу Перизат Кайрат. Сейчас обвиняемая и её защита знакомятся с многотомными материалами — в деле свыше 100 томов.

Обвинения: легализация преступных доходов

По данным АФМ, Кайрат подозревается в легализации крупных денежных средств, полученных преступным путём. Деньги, собранные якобы на благотворительность, были, по версии следствия, вложены в покупку цветочного магазина Rebel Flowers.

«Таким образом, она формировала публичный образ бизнес-леди, зарабатывающей в легальном бизнес-пространстве», — отметил Женис Елемесов.

Обвиняемая вины не признаёт

Перизат Кайрат воспользовалась правом не давать показания и отрицает свою вину. За время следствия у неё сменилось несколько адвокатов — на данный момент новый защитник приступил к ознакомлению с делом.

Из благотворительности — под следствие

О начале расследования в отношении Перизат Кайрат стало известно ещё в ноябре 2024 года. Тогда активистку и основательницу благотворительного фонда заподозрили в хищении более 1,5 млрд тенге, собранных для помощи пострадавшим от весенних паводков. Уже в феврале 2025 года АФМ раскрыло новые детали, а сумма ущерба выросла более чем в два раза.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
За такое преступление, прямая дорога на шконку, но почему то я не уверен, что ей дадут условный срок.
03.04.2025, 06:54
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