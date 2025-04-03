Скандал с миллиардами: расследование в отношении Перизат Кайрат завершено

Завершено расследование громкого уголовного дела в отношении основательницы благотворительного фонда Перизат Кайрат. Сумма предполагаемого ущерба выросла более чем в два раза — до 3,5 млрд тенге, сообщает Lada.kz

Фото: instagram.com/01pk

Расследование завершено

3 апреля 2025 года заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Казахстана Женис Елемесов сообщил о завершении следствия по делу Перизат Кайрат. Сейчас обвиняемая и её защита знакомятся с многотомными материалами — в деле свыше 100 томов.

Обвинения: легализация преступных доходов

По данным АФМ, Кайрат подозревается в легализации крупных денежных средств, полученных преступным путём. Деньги, собранные якобы на благотворительность, были, по версии следствия, вложены в покупку цветочного магазина Rebel Flowers.

«Таким образом, она формировала публичный образ бизнес-леди, зарабатывающей в легальном бизнес-пространстве», — отметил Женис Елемесов.

Обвиняемая вины не признаёт

Перизат Кайрат воспользовалась правом не давать показания и отрицает свою вину. За время следствия у неё сменилось несколько адвокатов — на данный момент новый защитник приступил к ознакомлению с делом.

Из благотворительности — под следствие

О начале расследования в отношении Перизат Кайрат стало известно ещё в ноябре 2024 года. Тогда активистку и основательницу благотворительного фонда заподозрили в хищении более 1,5 млрд тенге, собранных для помощи пострадавшим от весенних паводков. Уже в феврале 2025 года АФМ раскрыло новые детали, а сумма ущерба выросла более чем в два раза.