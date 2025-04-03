Внесла деньги — и потеряла: банкомат «съел» у казахстанки крупную сумму

В Уральске была раскрыта кража крупной суммы денег, произошедшая из-за сбоя в банковском терминале. По информации МВД РК, инцидент случился вечером 28 марта в одном из торговых домов города. 53-летняя жительница внесла 680 тысяч тенге через купюроприемник терминала, однако в момент проведения операции произошел технический сбой, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ

Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

Женщина, считая, что операция прошла успешно, отошла от устройства. В этот момент неизвестные воспользовались ситуацией и забрали деньги, оставшиеся в терминале.

Задержаны трое подозреваемых

Сотрудники полиции оперативно установили личности и задержали троих подозреваемых, причастных к хищению. Как уточнили в МВД, похищенные средства были разделены между участниками преступления. Один из них ранее уже имел судимость.

В настоящее время ведется досудебное расследование.

Как действовать при сбоях в работе банкомата

Эксперты напоминают, что при возникновении технического сбоя в процессе внесения или снятия средств через банкомат следует немедленно:

Обратиться в службу поддержки банка, не покидая место происшествия.

Зафиксировать инцидент на фото или видео, если это возможно.

Сохранить чек, подтверждающий операцию (при его наличии).

Если банк отказывает в возврате средств, рекомендуется обратиться с жалобой в Департамент по защите прав потребителей финансовых услуг.

Также важно помнить: при снятии наличных необходимо сразу пересчитывать деньги у банкомата. В случае недостачи следует незамедлительно сообщить об этом в банк.