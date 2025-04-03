Маршрут из Астаны на запад Казахстана станет короче на 560 км

Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев поделился планами по строительству новой автомагистрали, которая значительно сократит путь из Астаны в западные регионы страны. Об этом он сообщил во время встречи с жителями Костанайской области, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto.
Проект предусматривает прокладку трассы, которая свяжет Астану с Транскаспийским международным транспортным маршрутом. Новый путь пройдёт через населённые пункты Аркалык, Тургай и Иргиз, что обеспечит прямое сообщение между Центром и Западом Казахстана.
На сегодняшний день расстояние от Астаны до западных областей по существующему маршруту — через Атбасар, Есиль, Костанай, Карабутак и Иргиз — составляет около 1 438 километров. Однако новая трасса, которая будет проложена через Жантеке, Егиндиколь, Аркалык и Торгай, сократит этот путь до 865 километров. Таким образом, дорога станет короче на более чем 560 километров.
Марат Карабаев подчеркнул, что реализация проекта идёт по поручению Президента, озвученному на Национальном курултае. По его словам, строительство автомагистрали «Центр – Запад» станет важным шагом не только для транспортной инфраструктуры, но и окажет положительное влияние на экономическое и социальное развитие прилегающих регионов.
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