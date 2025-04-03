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03.04.2025, 12:43

Маршрут из Астаны на запад Казахстана станет короче на 560 км

Новости Казахстана 0 692

Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев поделился планами по строительству новой автомагистрали, которая значительно сократит путь из Астаны в западные регионы страны. Об этом он сообщил во время встречи с жителями Костанайской области, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto.

Фото: freepik.com
Фото: freepik.com

Новый маршрут соединит столицу с международным транспортным коридором

Проект предусматривает прокладку трассы, которая свяжет Астану с Транскаспийским международным транспортным маршрутом. Новый путь пройдёт через населённые пункты Аркалык, Тургай и Иргиз, что обеспечит прямое сообщение между Центром и Западом Казахстана.

Расстояние сократится более чем на треть

На сегодняшний день расстояние от Астаны до западных областей по существующему маршруту — через Атбасар, Есиль, Костанай, Карабутак и Иргиз — составляет около 1 438 километров. Однако новая трасса, которая будет проложена через Жантеке, Егиндиколь, Аркалык и Торгай, сократит этот путь до 865 километров. Таким образом, дорога станет короче на более чем 560 километров.

Значение проекта для экономики и регионов

Марат Карабаев подчеркнул, что реализация проекта идёт по поручению Президента, озвученному на Национальном курултае. По его словам, строительство автомагистрали «Центр – Запад» станет важным шагом не только для транспортной инфраструктуры, но и окажет положительное влияние на экономическое и социальное развитие прилегающих регионов.

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