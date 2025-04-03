Нацбанк выступил с предупреждением к казахстанцам

Национальный банк Казахстана выступил с официальным предупреждением о распространении мошеннических схем, в которых злоумышленники используют поддельные или взломанные аккаунты в популярных мессенджерах. Об этом сообщает Lada.kz

Фото: пресс-служба Национального банка РК

Мошенники выдают себя за сотрудников госорганов

Как отмечается в сообщении Нацбанка, преступники создают фальшивые профили, якобы принадлежащие сотрудникам Нацбанка, правоохранительных структур и других государственных органов. Для большей достоверности они используют официальные логотипы и фотографии, взятые с открытых источников, включая сайты госведомств.

Как работает схема обмана

Основной сценарий мошенничества выглядит следующим образом:

Злоумышленники рассылают сообщения от имени службы поддержки мессенджеров;

В тексте утверждается, что на удаление аккаунта подана заявка;

Чтобы "отменить" удаление, граждан просят перейти по ссылке на поддельный сайт;

Пользователей просят ввести номер телефона и одноразовый код, полученный в сообщении.

После ввода данных мошенники получают полный доступ к аккаунту, блокируют владельца, а затем начинают рассылать сообщения от его имени родственникам и друзьям. Под разными предлогами — просьбы перевести деньги, перейти по ссылке, установить приложение или сообщить личные данные — они продолжают мошеннические действия.

QR-коды и "высокооплачиваемая работа" — еще одна уловка

Также, по информации Нацбанка, преступники активно распространяют QR-коды в общественных местах и мессенджерах. Под видом предложений о перспективной работе с высоким доходом скрываются ссылки, при переходе по которым злоумышленники получают доступ к:

мессенджерам пользователей;

мобильным устройствам;

личной информации.

Рекомендации Нацбанка: как защититься

Нацбанк настоятельно призывает казахстанцев соблюдать цифровую гигиену и быть особенно осторожными при получении подозрительных сообщений и звонков:

Не передавайте личную информацию третьим лицам;

Не переходите по сомнительным ссылкам и не открывайте неизвестные файлы;

Не переводите деньги по просьбе, полученной через мессенджер;

Не устанавливайте приложения для удалённого доступа, такие как HopToDesk, RustDesk, RUDesktop, AnyDesk, TeamViewer и другие;

Всегда перепроверяйте информацию и обращайтесь по официальным номерам госорганов.

Куда обращаться в случае мошенничества

Если вы столкнулись с попыткой обмана или стали жертвой мошенников, Нацбанк рекомендует немедленно обратиться в правоохранительные органы Республики Казахстан с соответствующим заявлением.