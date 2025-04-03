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03.04.2025, 12:57

Нацбанк выступил с предупреждением к казахстанцам

Новости Казахстана 0 585

Национальный банк Казахстана выступил с официальным предупреждением о распространении мошеннических схем, в которых злоумышленники используют поддельные или взломанные аккаунты в популярных мессенджерах. Об этом сообщает Lada.kz

Фото: пресс-служба Национального банка РК
Фото: пресс-служба Национального банка РК

Мошенники выдают себя за сотрудников госорганов

Как отмечается в сообщении Нацбанка, преступники создают фальшивые профили, якобы принадлежащие сотрудникам Нацбанка, правоохранительных структур и других государственных органов. Для большей достоверности они используют официальные логотипы и фотографии, взятые с открытых источников, включая сайты госведомств.

Как работает схема обмана

Основной сценарий мошенничества выглядит следующим образом:

  • Злоумышленники рассылают сообщения от имени службы поддержки мессенджеров;

  • В тексте утверждается, что на удаление аккаунта подана заявка;

  • Чтобы "отменить" удаление, граждан просят перейти по ссылке на поддельный сайт;

  • Пользователей просят ввести номер телефона и одноразовый код, полученный в сообщении.

После ввода данных мошенники получают полный доступ к аккаунту, блокируют владельца, а затем начинают рассылать сообщения от его имени родственникам и друзьям. Под разными предлогами — просьбы перевести деньги, перейти по ссылке, установить приложение или сообщить личные данные — они продолжают мошеннические действия.

QR-коды и "высокооплачиваемая работа" — еще одна уловка

Также, по информации Нацбанка, преступники активно распространяют QR-коды в общественных местах и мессенджерах. Под видом предложений о перспективной работе с высоким доходом скрываются ссылки, при переходе по которым злоумышленники получают доступ к:

  • мессенджерам пользователей;

  • мобильным устройствам;

  • личной информации.

Рекомендации Нацбанка: как защититься

Нацбанк настоятельно призывает казахстанцев соблюдать цифровую гигиену и быть особенно осторожными при получении подозрительных сообщений и звонков:

  • Не передавайте личную информацию третьим лицам;

  • Не переходите по сомнительным ссылкам и не открывайте неизвестные файлы;

  • Не переводите деньги по просьбе, полученной через мессенджер;

  • Не устанавливайте приложения для удалённого доступа, такие как HopToDesk, RustDesk, RUDesktop, AnyDesk, TeamViewer и другие;

  • Всегда перепроверяйте информацию и обращайтесь по официальным номерам госорганов.

Куда обращаться в случае мошенничества

Если вы столкнулись с попыткой обмана или стали жертвой мошенников, Нацбанк рекомендует немедленно обратиться в правоохранительные органы Республики Казахстан с соответствующим заявлением.

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