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03.04.2025, 13:54

Заявление Минторговли Казахстана касательно введения новых таможенных пошлин США

Новости Казахстана 0 750

Министерство торговли и интеграции Казахстана выступило с официальным заявлением в связи с решением Соединённых Штатов ввести дополнительные таможенные пошлины на ряд импортируемых товаров. Об этом сообщает сообщает Lada.kz

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Большая часть казахстанского экспорта не попала под пошлины

Согласно предварительному анализу, проведённому министерством, значительная доля казахстанской продукции, поставляемой в США, не подпадает под действие новых тарифных мер. В ведомстве уточнили, что эти товары входят в список исключений, определённых нормативными документами американской администрации.

Товарооборот между Казахстаном и США продолжает расти

По информации Бюро национальной статистики, в 2024 году объём товарооборота между Казахстаном и Соединёнными Штатами составил 4,2 миллиарда долларов, что на 4% больше по сравнению с предыдущим годом.

  • Экспорт из Казахстана в США увеличился на 30,6% и достиг 2,0 миллиарда долларов.

  • Импорт из США в Казахстан составил 2,2 миллиарда долларов.

Основные экспортные позиции остаются в исключении

Ключевыми товарами казахстанского экспорта в США являются:

  • сырая нефть,

  • уран,

  • серебро,

  • ферросплавы и другие ресурсы.

По информации министерства, именно эти категории формируют 92% всего объёма экспорта и включены в исключительный перечень, установленный указом президента США "О регулировании импорта посредством взаимных тарифов для устранения торговых практик, приводящих к устойчивому дефициту США в торговле товарами".

Пошлины затронут ограниченное количество товаров

Под новые тарифы подпадает ограниченное количество товарных позиций. В 2024 году экспорт этих товаров в США составил 95,2 миллиона долларов. Среди них:

  • фосфор – 15,9 млн долл.,

  • ферросилиций – 12,7 млн долл.,

  • линзы – 4,1 млн долл.,

  • пшеничная клейковина – 4 млн долл.,

  • нитрат аммония – 2,4 млн долл.

Таким образом, дополнительными пошлинами будет обложено лишь около 4,8% от общего объёма казахстанского экспорта в США.

Казахстан инициирует консультации с США

В Минторговли подчеркнули, что правительство Казахстана планирует начать консультации с американской стороной по вопросу возможного освобождения казахстанской продукции от новых пошлин.
В заявлении отмечено, что Казахстан уже около десяти лет является членом Всемирной торговой организации (ВТО) и строго соблюдает её нормы в рамках внешнеэкономической политики. Также подчёркивается, что в двусторонних отношениях с США Казахстан обеспечивает равные и недискриминационные условия торговли в соответствии с международными обязательствами.

Новые пошлины США: масштабный шаг Трампа

Как ранее сообщали СМИ, президент США Дональд Трамп накануне анонсировал начало крупного торгового противостояния. 2 апреля (по времени Астаны — ночью 3 апреля), выступая на пресс-конференции в Белом доме, он объявил о введении пошлин на импорт товаров из 185 стран. Размер тарифов варьируется от 10 до 50%.

В число стран, на продукцию которых распространяются новые американские пошлины, вошёл и Казахстан. При этом России и Беларуси в этом списке не оказалось.

В Министерстве финансов США объяснили их отсутствие тем, что США не ведут с ними торговлю. Однако в СМИ напомнили, что ранее Управление торгового представительства США сообщало об объёме товарооборота с Россией в 2024 году на уровне 3,5 миллиарда долларов.

Отдельно отмечается, что под новые пошлины попали даже некоторые удалённые территории, включая необитаемые острова с пингвинами.

Реакция мировых лидеров

Новые тарифы вступят в силу уже на следующей неделе. Решение Вашингтона вызвало широкий международный резонанс:

  • Глава Еврокомиссии выразила готовность к ответным мерам и призвала США к диалогу вместо конфронтации.

  • Китай заявил о намерении принять контрмеры.

Президент Трамп в свою очередь заявил, что таким образом он "наконец-то ставит Америку на первое место".

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Pluto 9701
Pluto 9701
Все недра проданы пиндосам о чем вы? Какие пошлины?
03.04.2025, 12:43
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