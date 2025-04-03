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03.04.2025, 14:29

Что важно знать при получении удостоверения личности казахстанцам

Новости Казахстана 0 2 468

3 апреля 2025 года пресс-служба Государственной корпорации «Правительство для граждан» дала разъяснение по поводу порядка получения удостоверения личности. Ответ был опубликован в связи с одним из часто задаваемых вопросов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Sputnik Казахстан/ Владислав Воднев: UGC
Фото: Sputnik Казахстан/ Владислав Воднев: UGC

Вопрос звучит так:

«Я подала заявление на замену удостоверения личности. Однако у меня нет возможности лично прийти в ЦОН. Могу ли я получить документ через представителя по доверенности?»

Ответ официальных органов:

«Выдача документов, удостоверяющих личность, осуществляется строго лично владельцу. Получить удостоверение через доверенное лицо невозможно».

Что важно знать:

  • Удостоверение личности может быть получено только лично, независимо от обстоятельств.

  • Даже при наличии доверенности передача таких документов третьим лицам не допускается.

  • Выдача осуществляется в ЦОНах — центрах обслуживания населения, после подачи соответствующего заявления.

  • Для получения необходима электронная цифровая подпись (ЭЦП) и личное присутствие.

Где найти информацию:

Подробности о получении удостоверения личности, а также перечень необходимых документов можно найти на портале eGov.kz или уточнить в ближайшем ЦОНе.

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