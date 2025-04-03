Что важно знать при получении удостоверения личности казахстанцам

3 апреля 2025 года пресс-служба Государственной корпорации «Правительство для граждан» дала разъяснение по поводу порядка получения удостоверения личности. Ответ был опубликован в связи с одним из часто задаваемых вопросов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
«Я подала заявление на замену удостоверения личности. Однако у меня нет возможности лично прийти в ЦОН. Могу ли я получить документ через представителя по доверенности?»
«Выдача документов, удостоверяющих личность, осуществляется строго лично владельцу. Получить удостоверение через доверенное лицо невозможно».
Удостоверение личности может быть получено только лично, независимо от обстоятельств.
Даже при наличии доверенности передача таких документов третьим лицам не допускается.
Выдача осуществляется в ЦОНах — центрах обслуживания населения, после подачи соответствующего заявления.
Для получения необходима электронная цифровая подпись (ЭЦП) и личное присутствие.
Подробности о получении удостоверения личности, а также перечень необходимых документов можно найти на портале eGov.kz или уточнить в ближайшем ЦОНе.
Комментарии0 комментарий(ев)