Единый банковский QR-код заработает в Казахстане уже летом

В Казахстане уже через три месяца планируют запустить систему единого банковского QR-кода. Об этом сообщило издание LS со ссылкой на информацию, озвученную в правительстве, передает Lada.kz
Во время совещания под руководством премьер-министра Олжаса Бектенова советник председателя Национального банка Бинур Жаленов сообщил, что запуск проекта состоится в июле текущего года. Реализация будет проводиться совместно с банками.
Ранее сообщалось, что масштабное внедрение системы запланировано до конца 2025 года. При этом завершение первоначального этапа, включающего запуск единого QR, намечено на конец второго квартала текущего года.
На сегодняшний день к системе уже подключены девять банков, два из которых функционируют в промышленной среде.
Кроме того, Бинур Жаленов рассказал о деятельности антифрод-центра, созданного для противодействия финансовым преступлениям. По его словам:
Удалось своевременно заблокировать незаконные транзакции на сумму 2 млрд тенге;
Выявлено более 36 тысяч подозрительных операций;
К платформе подключено 108 организаций, включая все банки, ведущие платежные системы и микрофинансовые организации (МФО).
Отдельно на совещании обсудили реализацию пилотного проекта цифрового тенге, стартовавшего в 2024 году. Его основная цель — обеспечить прозрачность и отслеживаемость использования государственных средств.
Глава Антикоррупционной службы Асхат Жумагали сообщил:
В оборот уже выпущено около 250 млрд цифровых тенге;
В 2025 году проект будет продолжен в рамках утвержденной дорожной карты;
В частности, цифровой тенге будет применяться при строительстве автомобильных и железных дорог в Карагандинской, Павлодарской и Атырауской областях.
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