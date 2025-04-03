Единый банковский QR-код заработает в Казахстане уже летом

В Казахстане уже через три месяца планируют запустить систему единого банковского QR-кода. Об этом сообщило издание LS со ссылкой на информацию, озвученную в правительстве, передает Lada.kz

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Запуск в июле: интеграция с банками

Во время совещания под руководством премьер-министра Олжаса Бектенова советник председателя Национального банка Бинур Жаленов сообщил, что запуск проекта состоится в июле текущего года. Реализация будет проводиться совместно с банками.

Ранее сообщалось, что масштабное внедрение системы запланировано до конца 2025 года. При этом завершение первоначального этапа, включающего запуск единого QR, намечено на конец второго квартала текущего года.

На сегодняшний день к системе уже подключены девять банков, два из которых функционируют в промышленной среде.

Работа антифрод-центра: предотвращение мошенничества

Кроме того, Бинур Жаленов рассказал о деятельности антифрод-центра, созданного для противодействия финансовым преступлениям. По его словам:

Удалось своевременно заблокировать незаконные транзакции на сумму 2 млрд тенге;

Выявлено более 36 тысяч подозрительных операций;

К платформе подключено 108 организаций, включая все банки, ведущие платежные системы и микрофинансовые организации (МФО).

Продвижение цифрового тенге: контроль за госсредствами

Отдельно на совещании обсудили реализацию пилотного проекта цифрового тенге, стартовавшего в 2024 году. Его основная цель — обеспечить прозрачность и отслеживаемость использования государственных средств.

Глава Антикоррупционной службы Асхат Жумагали сообщил: