В Казахстане вводят двойные штрафы за “накрутки” на продукты

С 13 марта 2025 года в Казахстане вступили в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РК), ужесточающие наказание за превышение предельной торговой наценки на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ). Об этом сообщает Министерство торговли и интеграции (МТИ) РК, передает Lada.kz

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Почему были введены изменения

В условиях сохраняющейся инфляции и давления на потребительские цены власти усиливают контроль за формированием стоимости продуктов первой необходимости. Согласно данным Бюро национальной статистики, индекс цен на СЗПТ за неделю по состоянию на 1 апреля вырос на 0,3%. Хотя темпы подорожания снизились по сравнению с январем и февралем, сезонные факторы продолжают влиять на рост цен — особенно на овощи, что связано с затратами на хранение и ростом тарифов на коммунальные услуги.

Что изменилось в законодательстве

Ранее при первом выявленном факте превышения торговой надбавки (выше 15%) предпринимателям выносилось предупреждение. Штрафы применялись только при повторных нарушениях. Теперь санкции стали более строгими:

Новые меры наказания за первое нарушение:

Индивидуальные предприниматели и малый бизнес — штраф 5 МРП (19 660 тенге);

Средний бизнес — 35 МРП (137 620 тенге);

Крупные торговые сети — 150 МРП (589 800 тенге).

При повторном нарушении в течение одного года:

Штраф удваивается.

Таким образом, предупреждение исключено — штрафы будут применяться с первого случая нарушения.

Цель нововведений

В МТИ подчеркивают: меры направлены на предотвращение необоснованной спекуляции и обеспечение стабильных цен на продукты первой необходимости. Государство намерено усилить мониторинг торговых точек, чтобы сдерживать рост цен на базовые товары.