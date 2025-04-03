Миллионы исчезли вместе с сейфом: загадочное ЧП в Петропавловске

В Петропавловске произошло дерзкое ограбление — неизвестный похитил сейф с крупной суммой денег, несмотря на то, что он находился внутри другого сейфа. По данным МВД РК, преступление было совершено в помещении одного из индивидуальных предпринимателей города, сообщает Lada.kz
Инцидент произошел в одном из офисов, где сейф с деньгами оказался похищен несмотря на двойную защиту. Ущерб превысил 4,5 млн тенге.
После выходного дня сотрудники компании обнаружили, что окно офиса оказалось открытым, а установленный в помещении сейф — взломан. Внутри него хранился еще один, меньший по размеру, но более ценный — он исчез вместе с хранящимися внутри деньгами.
По предварительным оценкам, сумма ущерба составила свыше 4,5 миллиона тенге.
В течение суток полицейские установили личность и задержали возможного преступника — 50-летнего жителя Петропавловска. Примечательно, что работники ИП узнали в нем человека, который незадолго до кражи менял замок на входной двери офиса. Это дало основания заподозрить его в причастности к преступлению.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Полицейские изъяли часть похищенных денежных средств, однако основная сумма пока остается не найденной. Следователям предстоит выяснить, куда она могла быть переведена или потрачена.
Как уточнили в МВД, за кражу с незаконным проникновением в служебное помещение, совершенную в крупном размере, злоумышленнику грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
Это не единственный случай крупной кражи, зарегистрированной в последние недели:
Караганда: женщина сообщила о похищении имущества на сумму более 15 млн тенге. Из ее квартиры исчез электросамокат, ноутбук и сейф с ювелирными украшениями. Подозревается ее бывший сожитель.
Костанайская область: в селе Ашутасты злоумышленники украли сейф, в котором хранились два охотничьих ружья 12 калибра. Оружие было закреплено по всем правилам — к полу и стене. Подозреваемый в краже задержан и помещен в изолятор временного содержания.
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