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03.04.2025, 16:57

Миллионы исчезли вместе с сейфом: загадочное ЧП в Петропавловске

Новости Казахстана 0 444

В Петропавловске произошло дерзкое ограбление — неизвестный похитил сейф с крупной суммой денег, несмотря на то, что он находился внутри другого сейфа. По данным МВД РК, преступление было совершено в помещении одного из индивидуальных предпринимателей города, сообщает Lada.kz

Фото: polisia.kz
Фото: polisia.kz

Инцидент произошел в одном из офисов, где сейф с деньгами оказался похищен несмотря на двойную защиту. Ущерб превысил 4,5 млн тенге.

Как произошла кража

После выходного дня сотрудники компании обнаружили, что окно офиса оказалось открытым, а установленный в помещении сейф — взломан. Внутри него хранился еще один, меньший по размеру, но более ценный — он исчез вместе с хранящимися внутри деньгами.

По предварительным оценкам, сумма ущерба составила свыше 4,5 миллиона тенге.

Задержание подозреваемого

В течение суток полицейские установили личность и задержали возможного преступника — 50-летнего жителя Петропавловска. Примечательно, что работники ИП узнали в нем человека, который незадолго до кражи менял замок на входной двери офиса. Это дало основания заподозрить его в причастности к преступлению.

Расследование продолжается

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Полицейские изъяли часть похищенных денежных средств, однако основная сумма пока остается не найденной. Следователям предстоит выяснить, куда она могла быть переведена или потрачена.

Как уточнили в МВД, за кражу с незаконным проникновением в служебное помещение, совершенную в крупном размере, злоумышленнику грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Другие резонансные кражи в Казахстане

Это не единственный случай крупной кражи, зарегистрированной в последние недели:

  • Караганда: женщина сообщила о похищении имущества на сумму более 15 млн тенге. Из ее квартиры исчез электросамокат, ноутбук и сейф с ювелирными украшениями. Подозревается ее бывший сожитель.

  • Костанайская область: в селе Ашутасты злоумышленники украли сейф, в котором хранились два охотничьих ружья 12 калибра. Оружие было закреплено по всем правилам — к полу и стене. Подозреваемый в краже задержан и помещен в изолятор временного содержания.

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