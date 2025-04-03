Беспошлинный ввоз в РК: автомобили, электроника и драгоценности — что нужно знать

Граждане Казахстана имеют право ввозить определённые товары из-за рубежа без уплаты таможенных пошлин — если они предназначены для личного пользования. Но есть свои ограничения, исключения и нюансы. Что можно привезти бесплатно, когда придётся заплатить, и какие транспортные средства можно ввезти практически даром, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Товары для личного пользования, ввозимые на территорию ЕАЭС (включая Казахстан), освобождаются от пошлин, если соблюдены определённые лимиты. Они зависят от способа доставки:
Самолётом в багаже — до 10 000 евро и 50 кг.
Наземным транспортом или пешком — до 500 евро и 25 кг.
Через маркетплейс или транспортную компанию — до 200 евро и 31 кг.
Почтой — также до 200 евро и 31 кг.
⚠️ При превышении лимита в багаже нужно заплатить 30% от стоимости превышения (но не менее 4 евро за каждый лишний кг). При доставке почтой или перевозчиком — 15%.
Товары, бывшие в употреблении и необходимые в пути, не учитываются в общем лимите. К таким относятся, например, одежда, обувь и личные вещи. При этом таможенники ориентируются на ряд признаков:
Сезонность и цель поездки;
Следы износа: царапины, вмятины, отсутствие бирок и упаковки;
Количество — не больше, чем обычно требуется одному человеку.
Есть и точный перечень новых товаров, которые также считаются личными:
Ноутбук — 1 шт.
Смартфоны — до 2 шт.
Планшеты — до 2 шт.
Ювелирные изделия — до 5 предметов.
Велосипед, коляска — по 1 шт.
Меховые изделия одного фасона — 1 предмет.
❗Важно: такие нормы действуют, если вы пересекаете границу не чаще одного раза в месяц.
Ввоз легкового автомобиля (с бензиновым или дизельным двигателем) обойдётся недёшево — пошлина может достигать половины стоимости авто. Кроме того:
Разрешён ввоз только одного автомобиля в год.
Повторный ввоз может быть расценён как предпринимательская деятельность.
Но есть исключения.
Некоторые транспортные средства не облагаются пошлиной вовсе:
Электромобили — ставка нулевая.
Мотоциклы, мопеды, квадроциклы, снегоходы — также без пошлин, если техника новая.
Нужно лишь оплатить сбор за первичную регистрацию. Например:
Для электрокара младше года — всего 0,25 МРП.
Для электрокара старше 3 лет — до 250 МРП, что на практике менее миллиона тенге.
Вы можете беспошлинно ввезти в Казахстан:
Один ноутбук, два смартфона, планшеты, золото и даже меха — при соблюдении норм.
Электромобиль, мотоцикл или снегоход — с нулевой ставкой пошлины, уплатив лишь сбор за регистрацию.
Главное — помнить о лимитах, оформлять всё как для личного пользования и не злоупотреблять частотой ввоза.
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