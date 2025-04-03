Беспошлинный ввоз в РК: автомобили, электроника и драгоценности — что нужно знать

Граждане Казахстана имеют право ввозить определённые товары из-за рубежа без уплаты таможенных пошлин — если они предназначены для личного пользования. Но есть свои ограничения, исключения и нюансы. Что можно привезти бесплатно, когда придётся заплатить, и какие транспортные средства можно ввезти практически даром, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

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Общие правила: лимиты и условия беспошлинного ввоза

Товары для личного пользования, ввозимые на территорию ЕАЭС (включая Казахстан), освобождаются от пошлин, если соблюдены определённые лимиты. Они зависят от способа доставки:

Самолётом в багаже — до 10 000 евро и 50 кг .

Наземным транспортом или пешком — до 500 евро и 25 кг .

Через маркетплейс или транспортную компанию — до 200 евро и 31 кг .

Почтой — также до 200 евро и 31 кг.

⚠️ При превышении лимита в багаже нужно заплатить 30% от стоимости превышения (но не менее 4 евро за каждый лишний кг). При доставке почтой или перевозчиком — 15%.

Что считается личным пользованием

Товары, бывшие в употреблении и необходимые в пути, не учитываются в общем лимите. К таким относятся, например, одежда, обувь и личные вещи. При этом таможенники ориентируются на ряд признаков:

Сезонность и цель поездки;

Следы износа: царапины, вмятины, отсутствие бирок и упаковки;

Количество — не больше, чем обычно требуется одному человеку.

Электроника и золото: сколько можно провозить

Есть и точный перечень новых товаров, которые также считаются личными:

Ноутбук — 1 шт.

Смартфоны — до 2 шт.

Планшеты — до 2 шт.

Ювелирные изделия — до 5 предметов.

Велосипед, коляска — по 1 шт.

Меховые изделия одного фасона — 1 предмет.

❗Важно: такие нормы действуют, если вы пересекаете границу не чаще одного раза в месяц.

А как же автомобили? Есть варианты почти бесплатного ввоза

Ввоз легкового автомобиля (с бензиновым или дизельным двигателем) обойдётся недёшево — пошлина может достигать половины стоимости авто. Кроме того:

Разрешён ввоз только одного автомобиля в год .

Повторный ввоз может быть расценён как предпринимательская деятельность.

Но есть исключения.

Что можно ввезти почти даром

Некоторые транспортные средства не облагаются пошлиной вовсе:

Электромобили — ставка нулевая .

Мотоциклы, мопеды, квадроциклы, снегоходы — также без пошлин, если техника новая.

Нужно лишь оплатить сбор за первичную регистрацию. Например:

Для электрокара младше года — всего 0,25 МРП .

Для электрокара старше 3 лет — до 250 МРП, что на практике менее миллиона тенге.

Подводим итог

Вы можете беспошлинно ввезти в Казахстан:

Один ноутбук, два смартфона, планшеты, золото и даже меха — при соблюдении норм.

Электромобиль, мотоцикл или снегоход — с нулевой ставкой пошлины, уплатив лишь сбор за регистрацию.

Главное — помнить о лимитах, оформлять всё как для личного пользования и не злоупотреблять частотой ввоза.