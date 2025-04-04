АНК ответила на громкие слухи о воссоединении Казахстана с Россией

3 апреля 2025 года в социальных сетях распространилась информация о якобы планируемом референдуме по вопросу присоединения Казахстана к России. Ассамблея народа Казахстана (АНК) официально опровергла эту информацию, назвав её ложной и провокационной, сообщает Lada.kz

Кадр из видео

Заявление АНК: это дезинформация

Глава Медиацентра АНК Астаны Равиль Валеев в комментарии на своей странице в Facebook заявил, что рассылка о проведении референдума — не что иное, как намеренный вброс. По его словам, слухи не имеют под собой никаких оснований и преследуют цель дестабилизации обстановки в обществе.

«Вброс о том, что на предстоящей сессии АНК якобы будет рассматриваться вопрос проведения референдума, не имеет под собой никаких оснований и является откровенной ложью и провокацией», — подчеркнул Валеев.

Кто стоит за распространением фейка

Первым информацию о предполагаемом референдуме озвучил опальный банкир Мухтар Аблязов. В конце марта он опубликовал видео на своем YouTube-канале, в котором заявил, будто АНК готовится рассмотреть вопрос о присоединении Казахстана к России в рамках сессии, назначенной на 23–24 апреля.

Эти заявления были быстро подхвачены в соцсетях и мессенджерах, однако не нашли подтверждения в официальных источниках.

Что известно о предстоящей сессии АНК

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что 23–24 апреля состоится очередная сессия Ассамблеи народа Казахстана. Однако в официальной повестке нет ни слова о каких-либо территориальных вопросах или обсуждении международного статуса страны.

Кто такой Мухтар Аблязов

Мухтар Аблязов — бывший глава БТА Банка, покинувший Казахстан в 2009 году после громкого банковского скандала. Власти страны обвинили его в хищении $7,5 млрд, и с тех пор он проживает во Франции.

В 2018 году Аблязова заочно приговорили к пожизненному заключению за организацию убийства в 2004 году топ-менеджера БТА Банка Ержана Татишева.