Токаев и Урсула фон дер Ляйен обсудили визовый режим и редкоземельные ресурсы

3 апреля на саммите "Центральная Азия – Европейский союз" в Брюсселе состоялась встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. В ходе переговоров стороны рассмотрели перспективы укрепления двустороннего сотрудничества в экономике, инновациях и транспортной сфере, сообщает Lada.kz

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Визовая либерализация: первый шаг к сближению

Одной из ключевых тем встречи стало обсуждение соглашения об упрощении визового режима между Казахстаном и ЕС. Обе стороны выразили удовлетворение тем, что переговорный процесс по данному вопросу уже запущен. Это станет значительным шагом навстречу расширению гуманитарных и деловых контактов.

Четыре приоритета сотрудничества

Президент Токаев обозначил основные направления, в которых Казахстан видит потенциал для более тесного взаимодействия с Европейским союзом. Среди приоритетов были выделены:

Энергетика – в том числе развитие альтернативных и возобновляемых источников;

Инфраструктурные и промышленные проекты – реализация совместных крупных инициатив;

Транспорт и логистика – в том числе расширение и модернизация маршрутов;

Цифровые технологии и ИИ – развитие передовых решений и инновационного партнерства.

Токаев подчеркнул, что основой двусторонних отношений остается Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и ЕС.

Редкоземельные металлы и транскаспийский маршрут

Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, акцентировала внимание на важности развития логистической инфраструктуры, включая Транскаспийский международный транспортный маршрут, как стратегической оси сотрудничества между Европой и Центральной Азией.

Она также поздравила казахстанского лидера с открытием нового месторождения редкоземельных металлов — ресурса, имеющего большое значение для высокотехнологичных отраслей экономики и перехода к "зеленой" энергетике.

Продолжение диалога в формате С5+ЕС

Стороны подтвердили готовность развивать стратегический диалог в рамках платформы С5+ЕС, объединяющей пять стран Центральной Азии и Европейский союз. В заключение встречи были затронуты и вопросы региональной, а также международной повестки, включая вопросы устойчивого развития, безопасности и экономической интеграции.