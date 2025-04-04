Уголовное дело завели в отношении сына Нурлана Нигматулина

Бывший директор холдинга «Байтерек» и ТОО «КазМунайГаз-Аэро» Нуржан Нурланов стал фигурантом уголовного дела. Об этом 3 апреля сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Казахстана, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Нуржан Нурланов. Фото: baiterek.gov.kz

В МВД уточнили, что в отношении Нурланова проводится досудебное расследование по статье 389 Уголовного кодекса Республики Казахстан — самоуправство.

Ведётся расследование

Следственное управление Департамента полиции города Алматы занимается расследованием. На данный момент, по информации ведомства:

проводятся необходимые следственные действия;

цель — установить все обстоятельства произошедшего;

иная информация не разглашается в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса РК.

Что грозит за самоуправство

Согласно статье 389 УК РК, самоуправство — это совершение действий, вопреки установленному порядку, в обход решения уполномоченных органов. За это правонарушение предусмотрены следующие виды наказания:

штраф в размере до 80 МРП;

исправительные работы на сумму до 80 МРП;

общественные работы сроком до 80 часов;

либо арест сроком до 20 суток.

Другие громкие дела: в розыске — экс-директор хоккейного клуба

Ранее стало известно, что Антикоррупционная служба ведёт розыск бывшего руководителя ТОО «Хоккейный клуб „Сарыарка“» Аргына Нигматулина. Генеральная прокуратура Республики Казахстан подтвердила информацию о расследовании уголовного дела.

По данным надзорного органа, Нигматулин и ряд других лиц подозреваются в хищении бюджетных средств, предназначенных для развития хоккея в Карагандинской области.