18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
503.05
542.99
5.98
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
03.04.2025, 20:21

Уголовное дело завели в отношении сына Нурлана Нигматулина

Новости Казахстана 0 1 945

Бывший директор холдинга «Байтерек» и ТОО «КазМунайГаз-Аэро» Нуржан Нурланов стал фигурантом уголовного дела. Об этом 3 апреля сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Казахстана, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Нуржан Нурланов. Фото: baiterek.gov.kz
Нуржан Нурланов. Фото: baiterek.gov.kz

В МВД уточнили, что в отношении Нурланова проводится досудебное расследование по статье 389 Уголовного кодекса Республики Казахстан — самоуправство.

Ведётся расследование

Следственное управление Департамента полиции города Алматы занимается расследованием. На данный момент, по информации ведомства:

  • проводятся необходимые следственные действия;

  • цель — установить все обстоятельства произошедшего;

  • иная информация не разглашается в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса РК.

Что грозит за самоуправство

Согласно статье 389 УК РК, самоуправство — это совершение действий, вопреки установленному порядку, в обход решения уполномоченных органов. За это правонарушение предусмотрены следующие виды наказания:

  • штраф в размере до 80 МРП;

  • исправительные работы на сумму до 80 МРП;

  • общественные работы сроком до 80 часов;

  • либо арест сроком до 20 суток.

Другие громкие дела: в розыске — экс-директор хоккейного клуба

Ранее стало известно, что Антикоррупционная служба ведёт розыск бывшего руководителя ТОО «Хоккейный клуб „Сарыарка“» Аргына Нигматулина. Генеральная прокуратура Республики Казахстан подтвердила информацию о расследовании уголовного дела.

По данным надзорного органа, Нигматулин и ряд других лиц подозреваются в хищении бюджетных средств, предназначенных для развития хоккея в Карагандинской области.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят новый налогНовости Казахстана
10.03.2025, 10:18 0
Переводишь - доказывай! Налоговая в Казахстане потребуют объяснить каждый переводНовости Казахстана
23.03.2025, 12:57 0
Мальчик из Казахстана поставил неожиданный вопрос о справедливости в многодетной семье (видео)Новости Казахстана
10.03.2025, 12:43 0
В Казахстане хотят изменить правила пенсионных выплатНовости Казахстана
13.03.2025, 11:47 0
Казахстан стремится вернуть земли, переданные России под военный полигонНовости Казахстана
12.03.2025, 16:42 0

Последние комментарии

< >
Врачи-онкологи в Мангистау выявили отклонения почти у десятой части обследованных на рак
444 → Это мизер обследованных , мало кто знал об этом . Найдут несколько человек и милиона и радости полные штаны . Наша медицина лотерея так и остаётся.
Автослесарь рассказал, с какими проблемами сталкиваются водители из-за ям в Актау
Банкир → крутая новость!!! Лада всё ниже и ниже
Масштабы свалки близ резиденции показали жители Актау
Vladimir00 → Эй аким скоро у тебя перед твоим носом мусор выбросят и твоего разрешения не спросят .наш город бомжогород
Так чей объект? Власти отреклись от фонтана в сквере Актау
fox1167 → Хозяин участка быстро найдётся если там забить колышек для очередной точечной застройки
США предложили Украине новую сделку
Miroslav → Советская Россия, в принципе, повторила, что сделал Иван Грозный - построила ось Москва- Казань - Астрахань. По сути, охватила древний Волжский водный торговый путь. Так что, де - факто, все осталос…