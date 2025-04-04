Казахстанец получил 15 суток ареста за угрозы жене расправой и расчленением

Суд города Кокшетау Акмолинской области приговорил 34-летнего жителя Казахстана к 15 суткам административного ареста за угрозы в адрес супруги, сообщает Lada.kz

Кадр из видео

Мужчина, по словам пострадавшей, обещал «расчленить» ее, а также оказывал давление на других членов семьи.

Решение суда и суть дела

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции региона, 3 апреля специализированный административный суд Кокшетау признал мужчину виновным в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества. Ему назначено наказание в виде 15 суток ареста.

Кроме того, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 115, части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан – "Угроза". Материалы находятся в производстве следственного отдела управления полиции города Кокшетау.

Дополнительные жалобы и расследование

В ведомстве уточнили, что в настоящее время проводится проверка и по другим обращениям. На мужчину поступили дополнительные жалобы от родственников его супруги, пострадавших от его агрессивного поведения.

Поиски и задержание

Подозреваемого задержали 2 апреля в городе Щучинске в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Как уточняется, ему может грозить до 30 суток ареста.

Женщина вынуждена скрываться

Пострадавшая женщина, ранее переехавшая из Кокшетау, сообщила, что продолжает подвергаться преследованию со стороны бывшего супруга. Из-за угроз она вынуждена скрываться в другом городе.

По данным общественного фонда «НеМолчи», мужчина неоднократно угрожал своей жене и ее родственникам. В одном из сообщений он прямо заявил, что намерен убить супругу, жестоко расправившись с ней.

Ущерб имуществу и давление на семью

Пострадавшая рассказала, что мужчина повредил автомобиль ее родителей – проколол шины, сорвал государственные номера, а также оставил оскорбительные рисунки на капоте машины и входной двери квартиры.

На видеозаписях, распространившихся в социальных сетях, женщина говорит, что преследования длятся уже несколько месяцев.