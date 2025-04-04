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04.04.2025, 08:30

"Это личное дело каждой семьи": коуч о традициях и кредитах на той

Новости Казахстана 0 487

Бизнес-тренер Салтанат Аскербеккызы выступила в защиту казахских свадеб на фоне налоговых проверок, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

Фото: UGC
Фото: UGC

Пока налоговые органы Казахстана усиливают контроль за расходами на проведение свадеб, в публичном пространстве всё чаще звучит критика в адрес масштабных торжеств. Однако известный медиатренер и бизнес-консультант Салтанат Аскербеккызы встала на защиту традиции — и назвала тои неотъемлемой частью культурного кода казахстанцев.

В своём посте в Facebook она призвала не осуждать людей за стремление отметить важные события по-своему, подчеркнув, что свадьбы — это не просто траты, а инструмент, сохраняющий и укрепляющий семейные связи.

«Свадьбы — это встреча поколений и напоминание о семье»

Салтанат Аскербеккызы уверена, что проведение тоев помогает сохранить связь между родственниками, проживающими в разных регионах. По её словам, такие события становятся редкой возможностью собраться вместе, увидеть, как подрастают дети, как меняются старшие поколения, и почувствовать атмосферу родного дома.

«Хоть раз в году ты видишь, как растут дети, как изменилась сама структура старшинства. Эти встречи наполняют меня счастьем и возвращают в детство», — написала она.

Она подчеркнула, что именно в такие моменты семья обретает свою настоящую силу, а тои становятся не просто торжеством, а точкой объединения поколений.

«Не говорите про кредиты, плиз!»

Отдельно тренер коснулась финансовой стороны вопроса. Она категорически не согласна с мнением, что свадьбы — это чрезмерные траты, особенно если они финансируются с помощью кредитов.

«Не говорите про кредиты, плиз! У каждой семьи — свои ресурсы, и никто не вправе осуждать инструмент, который дарит им радость. Свадьба не может быть неуместной по финансовым причинам!» — заявила она.

Салтанат убеждена, что расходы на тои — это личное дело каждой семьи, и никто не должен навязывать свои стандарты или упрекать других в «неразумных тратах», если для людей это важно и сделано от чистого сердца.

Контекст: свадьбы под контролем налоговых органов

Высказывание бизнес-тренера прозвучало на фоне резонансных заявлений вице-министра финансов Казахстана Ержана Биржанова. Ранее он сообщил, что Комитет государственных доходов начал мониторинг затрат на свадьбы и другие пышные мероприятия. Цель проверок — выявить случаи, когда расходы явно превышают официальные доходы организаторов, что может свидетельствовать о скрытых или теневых доходах.

По словам представителя Минфина, внимание привлекают случаи, когда, например, безработный гражданин устраивает банкет на сотни гостей, приглашает артистов и запускает фейерверки. В таких ситуациях может быть начата налоговая проверка.

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