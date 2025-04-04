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04.04.2025, 09:33

Казахстанцам придётся платить больше за техосмотр из-за новых правил

Новости Казахстана 0 1 188

В Казахстане готовятся к изменению порядка прохождения технического осмотра автомобилей. Новые требования к станциям техосмотра могут привести не только к сокращению числа действующих пунктов, но и к значительному росту цен на услугу — в некоторых случаях почти в два раза, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ

Фото: Autonews.ru
Фото: Autonews.ru

Что изменится в правилах для СТО

В настоящее время в стране работают порядка 800 операторов техосмотра, каждый из которых, как правило, имеет по две точки обслуживания. Таким образом, общее количество станций достигает примерно 1600 по всей республике.

Однако теперь, согласно новым правилам, для открытия станции технического осмотра потребуется получить разрешение и пройти переаттестацию. Ранее процедура была значительно проще — предприниматели лишь уведомляли уполномоченные органы о начале деятельности.

Почему вводятся новые требования

Глава республиканской ассоциации центров техосмотра Михаил Будянский считает нововведения необходимыми. Он объяснил, что система техосмотра стала фактически бесконтрольной. По его словам, сегодня можно зарегистрировать станцию, не выходя из офиса, оформив аренду и предоставив минимальный пакет документов. Это, по мнению эксперта, привело к массовому появлению фиктивных СТО, которые выдают положительные заключения без фактической проверки авто.

"Сегодня можно открыть станцию техосмотра, не покидая офис. Это привело к росту количества фиктивных пунктов", — заявил Будянский.

Возможное сокращение числа станций

По прогнозам ассоциации, после ужесточения требований количество СТО может снизиться до 300 — именно столько их было до 2016 года, до введения уведомительного порядка регистрации. Это приведет к сокращению предложения на рынке, что, по мнению экспертов, неизбежно скажется на стоимости услуги.

Насколько может вырасти цена

Сегодня прохождение техосмотра обходится автовладельцам в сумму от 3 до 7 тысяч тенге. Однако на фоне новых правил стоимость может увеличиться в два раза.

Несмотря на это, юристы подчеркивают: качество проверки технического состояния автомобиля напрямую влияет на безопасность участников дорожного движения. Поэтому вопрос цены уходит на второй план.

"Наш клиент попал в ДТП из-за отказа тормозов. За два дня до аварии он прошел техосмотр, и теперь подозревает, что станция провела процедуру формально", — рассказала юрист Акмарал Хитарова.

Во что обойдется открытие СТО по новым правилам

Как сообщает телеканал, организация полноценной станции техосмотра с соблюдением всех новых требований будет стоить предпринимателям от 17 до 22 миллионов тенге. В ассоциации надеются, что такие условия отсекут недобросовестных игроков и на рынке останутся только те, кто заинтересован в честной и качественной работе.

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