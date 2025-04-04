Кому хотят полностью отменить налоги в Казахстане

Депутаты Мажилиса выступили с инициативами по налоговым послаблениям для предпринимателей в социально значимых сферах. Цель предлагаемых мер — поддержка организаций, работающих в здравоохранении, образовании, культуре, спорте и науке, а также сдерживание роста цен на важные услуги и товары, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
По словам депутата Асхата Аймагамбетова, предлагается полностью отменить корпоративный подоходный налог (КПН) для организаций, работающих в следующих направлениях:
культура и искусство;
сохранение историко-культурного наследия;
предоставление специальных социальных услуг.
Для других сфер также предусмотрены послабления. В частности, предлагается снизить ставку КПН до 5% для компаний и учреждений, занятых в:
образовании;
науке;
спорте;
здравоохранении.
Помимо изменений в КПН, депутаты предлагают расширить перечень медицинских услуг, освобождаемых от налога на добавленную стоимость (НДС). Это касается лечения следующих заболеваний:
онкологические;
орфанные (редкие);
психические;
сердечно-сосудистые;
почечные;
аутоиммунные;
диабет и другие тяжелые патологии.
Для остальных видов медуслуг предлагается сохранить действующую нулевую ставку НДС либо установить её на уровне не выше 5%.
Дополнительно депутаты предложили:
освободить от НДС лекарственные препараты, применяемые при лечении тяжелых заболеваний;
отменить НДС для отечественных книжных изданий и продукции анимационной индустрии;
предоставить налоговые льготы на авторские вознаграждения за литературные, научные и художественные произведения.
Среди других инициатив:
введение акцизов на продукты с высоким содержанием трансжиров, а также на алкогольную и табачную продукцию;
освобождение от НДС финансовых услуг, включая банковские переводы и операции с платежными картами, чтобы избежать роста их стоимости;
повышение налогов для букмекерских контор и казино;
отмена необоснованных налоговых льгот.
Все предложенные инициативы сейчас находятся на стадии обсуждения. Их реализация может существенно изменить налоговую нагрузку для многих сфер бизнеса и отразиться на экономике страны в целом.
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