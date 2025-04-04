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04.04.2025, 10:13

Кому хотят полностью отменить налоги в Казахстане

Новости Казахстана 0 551

Депутаты Мажилиса выступили с инициативами по налоговым послаблениям для предпринимателей в социально значимых сферах. Цель предлагаемых мер — поддержка организаций, работающих в здравоохранении, образовании, культуре, спорте и науке, а также сдерживание роста цен на важные услуги и товары, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
 

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

Кого могут полностью освободить от КПН

По словам депутата Асхата Аймагамбетова, предлагается полностью отменить корпоративный подоходный налог (КПН) для организаций, работающих в следующих направлениях:

  • культура и искусство;

  • сохранение историко-культурного наследия;

  • предоставление специальных социальных услуг.

Снижение налоговой ставки до 5%

Для других сфер также предусмотрены послабления. В частности, предлагается снизить ставку КПН до 5% для компаний и учреждений, занятых в:

  • образовании;

  • науке;

  • спорте;

  • здравоохранении.

Освобождение от НДС: на кого это повлияет

Помимо изменений в КПН, депутаты предлагают расширить перечень медицинских услуг, освобождаемых от налога на добавленную стоимость (НДС). Это касается лечения следующих заболеваний:

  • онкологические;

  • орфанные (редкие);

  • психические;

  • сердечно-сосудистые;

  • почечные;

  • аутоиммунные;

  • диабет и другие тяжелые патологии.

Для остальных видов медуслуг предлагается сохранить действующую нулевую ставку НДС либо установить её на уровне не выше 5%.

Льготы для лекарств, книг и анимации

Дополнительно депутаты предложили:

  • освободить от НДС лекарственные препараты, применяемые при лечении тяжелых заболеваний;

  • отменить НДС для отечественных книжных изданий и продукции анимационной индустрии;

  • предоставить налоговые льготы на авторские вознаграждения за литературные, научные и художественные произведения.

Другие предложения

Среди других инициатив:

  • введение акцизов на продукты с высоким содержанием трансжиров, а также на алкогольную и табачную продукцию;

  • освобождение от НДС финансовых услуг, включая банковские переводы и операции с платежными картами, чтобы избежать роста их стоимости;

  • повышение налогов для букмекерских контор и казино;

  • отмена необоснованных налоговых льгот.

Что дальше?

Все предложенные инициативы сейчас находятся на стадии обсуждения. Их реализация может существенно изменить налоговую нагрузку для многих сфер бизнеса и отразиться на экономике страны в целом.

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