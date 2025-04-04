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04.04.2025, 10:30

Бывшего дипломата Сакена Мамаша арестовали в Астане

Новости Казахстана 0 733

Департамент полиции Астаны раскрыл подробности расследования уголовного дела в отношении бывшего дипломата Сакена Мамаша. По данным ведомства, мужчина подозревается в систематическом избиении своей супруги, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фотоколлаж: gazeta.ru
Фотоколлаж: gazeta.ru

Как сообщили в пресс-службе, ещё в прошлом году в отношении экс-советника посольства Казахстана было возбуждено уголовное дело. По инициативе полиции была сформирована следственно-оперативная группа, проведён комплекс экспертиз, собраны доказательства.

«Проведены все необходимые следственные действия, собрана и закреплена значительная доказательная база», — отметили в департаменте.

В результате расследования следственный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Иные детали дела в интересах следствия не разглашаются.

Инцидент получил широкую огласку

О фактах домашнего насилия стало известно в мае 2024 года. Тогда на странице общественного фонда «НеМолчи.kz» появилась публикация о регулярных побоях, которые, по словам пострадавшей, устраивал супруг — действующий на тот момент советник посольства Казахстана в Объединённых Арабских Эмиратах.

Ситуация вызвала общественный резонанс, и Министерство иностранных дел Казахстана оперативно отреагировало, объявив о срочном отзыве Мамаша из командировки.

Позже стало известно, что и сама супруга была возвращена в Казахстан. Однако в аэропорту женщину встречали не представители государства, а родственники мужа, что вызвало обеспокоенность правозащитников.

Позиция МВД и первые санкции

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха прокомментировал ситуацию, подтвердив возбуждение уголовного дела по факту истязания.

«Карина не должна бояться, мы вместе с ней», — заявили представители МИД, выразив поддержку пострадавшей.

Ранее, 28 июня 2024 года, специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны уже рассматривал дело против Сакена Мамаша. Тогда его признали виновным в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью. Суд назначил ему 15 суток административного ареста.

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