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04.04.2025, 10:56

Деньги текли рекой: как Перизат Кайрат превратила миллиарды в роскошь

Новости Казахстана 0 2 065

Появились новые подробности резонансного дела в отношении Перизат Кайрат и ее матери. Женщины обвиняются в масштабных финансовых махинациях под прикрытием благотворительности, сообщает Lada.kz

Фото: ИА «NewTimes.kz»
Фото: ИА «NewTimes.kz»

От благотворительности — к роскоши

Как сообщает Агентство по финансовому мониторингу, 14 марта 2025 года действия Перизат Кайрат и ее матери Г. Алашбаевой были квалифицированы как:

  • мошенничество в особо крупном размере;

  • легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.

С 2021 по 2024 годы Перизат Кайрат инициировала сборы денежных средств якобы в целях помощи нуждающимся детям, жертвам военных конфликтов в Палестине и пострадавшим от стихийных бедствий — в частности, паводков. Однако, как выяснилось, собранные 3,5 миллиарда тенге использовались в личных целях.

Фиктивные договоры и обналичивание средств

Согласно материалам следствия, все собранные пожертвования, поступавшие на счета общественного объединения Biz Birgemiz Qazaqstan 2030, переводились на личные счета Перизат Кайрат и ее матери. Далее средства расходовались на:

  • покупку ювелирных изделий;

  • одежду, мебель и предметы роскоши;

  • аренду автомобилей;

  • путешествия;

  • оплату услуг по ремонту жилья.

В период с 1 апреля по 15 ноября 2024 года Перизат Кайрат собрала 2,8 миллиарда тенге под предлогом помощи жертвам паводков. Однако средства были похищены, а для отмывания преступных доходов она заключила фиктивные договоры с 16 подконтрольными ИП на поставку:

  • металлических юрт,

  • резиновых сапог,

  • лодок и прочих товаров.

Фактически товары не поставлялись, а свыше 1 миллиарда тенге были обналичены и потрачены.

Часы Rolex, цветочный бизнес и элитная недвижимость

Часть обналиченных средств — 72 миллиона тенге — была переведена на счет ИП “Алашбаева Г.” якобы для приобретения бытовой техники для жителей Северо-Казахстанской области. Однако значительная часть этих денег пошла на личные нужды, включая покупку часов Rolex стоимостью 6,9 миллиона тенге.

В январе 2024 года Перизат Кайрат также использовала собранные для помощи Палестине средства для покупки ТОО “Rebel Flowers” за 23 миллиона тенге. Чтобы скрыть факт хищения, в договоре была указана заниженная сумма — всего 2 миллиона тенге. За короткий срок бизнес принес ей доход в 69 миллионов тенге.

На похищенные средства были также приобретены:

  • 4 автомобиля;

  • 4 квартиры;

  • 2 машино-места;

  • жилой дом;

  • земельный участок;

  • строение.

Следствием изъяты предметы роскоши — украшения, обувь, сумки — на общую сумму 158 миллионов тенге. На имущество на сумму 865 миллионов тенге наложен арест.

Итоги и мера пресечения

14 ноября 2024 года Перизат Кайрат была задержана. Она подозревается в хищении более 1,5 миллиарда тенге, собранных для помощи пострадавшим от весенних паводков. Судом принято решение о ликвидации фонда Biz Birgemiz, учрежденного Кайрат. В отношении ее матери, Г. Алашбаевой, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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