Деньги текли рекой: как Перизат Кайрат превратила миллиарды в роскошь

Появились новые подробности резонансного дела в отношении Перизат Кайрат и ее матери. Женщины обвиняются в масштабных финансовых махинациях под прикрытием благотворительности, сообщает Lada.kz
Как сообщает Агентство по финансовому мониторингу, 14 марта 2025 года действия Перизат Кайрат и ее матери Г. Алашбаевой были квалифицированы как:
мошенничество в особо крупном размере;
легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.
С 2021 по 2024 годы Перизат Кайрат инициировала сборы денежных средств якобы в целях помощи нуждающимся детям, жертвам военных конфликтов в Палестине и пострадавшим от стихийных бедствий — в частности, паводков. Однако, как выяснилось, собранные 3,5 миллиарда тенге использовались в личных целях.
Согласно материалам следствия, все собранные пожертвования, поступавшие на счета общественного объединения Biz Birgemiz Qazaqstan 2030, переводились на личные счета Перизат Кайрат и ее матери. Далее средства расходовались на:
покупку ювелирных изделий;
одежду, мебель и предметы роскоши;
аренду автомобилей;
путешествия;
оплату услуг по ремонту жилья.
В период с 1 апреля по 15 ноября 2024 года Перизат Кайрат собрала 2,8 миллиарда тенге под предлогом помощи жертвам паводков. Однако средства были похищены, а для отмывания преступных доходов она заключила фиктивные договоры с 16 подконтрольными ИП на поставку:
металлических юрт,
резиновых сапог,
лодок и прочих товаров.
Фактически товары не поставлялись, а свыше 1 миллиарда тенге были обналичены и потрачены.
Часть обналиченных средств — 72 миллиона тенге — была переведена на счет ИП “Алашбаева Г.” якобы для приобретения бытовой техники для жителей Северо-Казахстанской области. Однако значительная часть этих денег пошла на личные нужды, включая покупку часов Rolex стоимостью 6,9 миллиона тенге.
В январе 2024 года Перизат Кайрат также использовала собранные для помощи Палестине средства для покупки ТОО “Rebel Flowers” за 23 миллиона тенге. Чтобы скрыть факт хищения, в договоре была указана заниженная сумма — всего 2 миллиона тенге. За короткий срок бизнес принес ей доход в 69 миллионов тенге.
На похищенные средства были также приобретены:
4 автомобиля;
4 квартиры;
2 машино-места;
жилой дом;
земельный участок;
строение.
Следствием изъяты предметы роскоши — украшения, обувь, сумки — на общую сумму 158 миллионов тенге. На имущество на сумму 865 миллионов тенге наложен арест.
14 ноября 2024 года Перизат Кайрат была задержана. Она подозревается в хищении более 1,5 миллиарда тенге, собранных для помощи пострадавшим от весенних паводков. Судом принято решение о ликвидации фонда Biz Birgemiz, учрежденного Кайрат. В отношении ее матери, Г. Алашбаевой, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
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