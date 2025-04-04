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04.04.2025, 11:46

Потрясающий звездопад в апреле смогут наблюдать казахстанцы

Новости Казахстана 0 365

В апреле небо над Казахстаном озарится метеорным потоком Лириды — первым ярким звездопадом весны 2025 года. Это природное явление обещает стать настоящим подарком для всех любителей астрономии и романтики, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Что такое Лириды и откуда они берутся

Метеорный поток Лириды активен ежегодно с 14 по 30 апреля, а пик активности обычно приходится на 22-23 апреля. Он получил свое название благодаря тому, что его радиант — точка, из которой словно «вылетают» метеоры, — расположен в созвездии Лиры.

Как объяснила астроном Астрофизического института имени В.Г. Фесенкова Светлана Мошкина, источник этого потока — древняя комета C/1861 G1 (Тэтчер). Земля каждый год пересекает орбиту этой кометы, из-за чего и происходит звездопад.

"У каждого метеорного потока — четкая орбита, и наблюдать его можно в определённый промежуток времени, — пояснила Мошкина. — Лириды видны с 14 по 30 апреля, а их пик ожидается в ночь с 21 на 22 апреля."

Когда и где лучше наблюдать метеоры

Наилучшие условия для наблюдений наступят после 22:00 и сохранятся до рассвета. В этом году наблюдению за метеорами будет способствовать фаза убывающей Луны — ее свет не помешает разглядеть падающие звезды.

Ключевые рекомендации:

  • Ищите место вдали от городских огней — световое загрязнение снижает видимость метеоров.

  • Лучше всего наблюдать звездопад за пределами населённых пунктов.

  • Не нужно специального оборудования — метеоры видны невооруженным глазом.

Сколько метеоров можно будет увидеть

Интенсивность потока Лириды варьируется от 8 до 18 метеоров в час. Однако в некоторые годы регистрируются всплески активности — до 100 метеоров в час. Хотя такие явления редки, астрономы не исключают возможность их появления.

"Лириды — это первый стабильный и заметный поток в году. Из 64 известных метеорных потоков лишь около десятка отличаются регулярной яркостью", — отметила Светлана Мошкина.

Что еще интересно в апрельском небе

Лириды — не единственное астрономическое событие апреля. С 19 апреля по 28 мая ожидается ещё один метеорный поток — Эта-Аквариды. Он также может подарить наблюдателям яркие "падающие звезды".

Для сравнения, в марте в небе наблюдался более слабый поток Гамма-Нормиды, активность которого пришлась на период с 25 февраля по 28 марта.

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