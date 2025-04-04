Свидетель стал подсудимым: казахстанец оказался за решеткой после дачи показаний

Житель Туркестанской области был осуждён на 5 лет и 6 месяцев за заведомо ложные показания, данные в суде. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Фото: pixabay

Ложные показания в пользу подсудимого

Инцидент произошёл во время рассмотрения дела, связанного с хулиганством и похищением человека. В суде мужчина, выступавший свидетелем, дважды дал ложные показания, стремясь помочь обвиняемому избежать наказания за особо тяжкие преступления. Тем самым он пытался ввести суд в заблуждение, изменив свои первоначальные показания, данные на стадии досудебного расследования.

Частное постановление и расследование в отношении свидетеля

7 августа 2024 года суд признал основного подсудимого виновным и приговорил его к 12 годам лишения свободы. Одновременно было вынесено частное постановление о необходимости возбудить уголовное дело против свидетеля за дачу ложных показаний.

Приговор свидетелю

В рамках нового судебного разбирательства государственный обвинитель представил убедительные доказательства вины лжесвидетеля. По итогам рассмотрения дела он был признан виновным по части 2 статьи 420 Уголовного кодекса Республики Казахстан — за дачу ложных показаний в рамках дела об особо тяжком преступлении. В результате он был приговорён к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Приговор ещё не вступил в силу

В настоящее время приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.