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04.04.2025, 12:24

Президент Казахстана выступил за мирное урегулирование конфликта на Украине

Новости Казахстана 0 475

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите "Центральная Азия – Европейский союз" в Самарканде выразил поддержку мирным переговорам по Украине, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото пресс-службы Акорды
Фото пресс-службы Акорды

«Казахстан неизменно выступает за мирное разрешение конфликтов, поэтому приветствуем начало переговоров по Украине, надеемся на благоприятный итог, хотя полностью понимаем всю сложность проблемы», – заявил Токаев.

Инициатива создания регионального центра ООН

Президент Казахстана также выразил признательность европейским партнёрам за поддержку казахстанской инициативы — создания в Алматы Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. По его словам, этот центр станет важным механизмом в реализации Повестки-2030 и поможет находить решения по ключевым социальным, экономическим и экологическим вызовам в регионе.

Участники саммита

В мероприятии приняли участие лидеры стран Центральной Азии и высокопоставленные представители европейских институтов:

  • Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

  • Президент Кыргызстана Садыр Жапаров

  • Президент Таджикистана Эмомали Рахмон

  • Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов

  • Президент Европейского совета Антониу Кошта

  • Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

  • Президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо

Позиция Казахстана по Украине: последовательность и принципиальность

Напомним, в феврале 2025 года, на фестивале «Город рабочих профессий» в Астане, Касым-Жомарт Токаев уже поднимал тему конфликта в Украине. Тогда он подчеркнул важность идеологии единства в обществе и отметил, что Казахстан с самого начала выступал за прекращение боевых действий и начало дипломатических переговоров.

«Мы проводим идеологию “единство в многообразии”. Несмотря на разные национальности и вероисповедания, мы одно общество. Только на этой основе возможен успех. Что касается Украины, мы с самого начала выступали за прекращение войны и достижение согласия через переговоры. Сегодня, когда две крупные державы начали диалог, это подтверждает правильность нашей позиции. Это позитивная тенденция, и она принесёт пользу в том числе и Казахстану. Мы будем её поддерживать», — заявил Президент.

Контекст визита

Визит Токаева в Узбекистан был приурочен не только к участию в саммите «Центральная Азия – Европейский союз», но и к международной конференции на тему климатических угроз, стоящих перед регионом.

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