Президент Казахстана выступил за мирное урегулирование конфликта на Украине

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите "Центральная Азия – Европейский союз" в Самарканде выразил поддержку мирным переговорам по Украине, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото пресс-службы Акорды

«Казахстан неизменно выступает за мирное разрешение конфликтов, поэтому приветствуем начало переговоров по Украине, надеемся на благоприятный итог, хотя полностью понимаем всю сложность проблемы», – заявил Токаев.

Инициатива создания регионального центра ООН

Президент Казахстана также выразил признательность европейским партнёрам за поддержку казахстанской инициативы — создания в Алматы Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. По его словам, этот центр станет важным механизмом в реализации Повестки-2030 и поможет находить решения по ключевым социальным, экономическим и экологическим вызовам в регионе.

Участники саммита

В мероприятии приняли участие лидеры стран Центральной Азии и высокопоставленные представители европейских институтов:

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов

Президент Европейского совета Антониу Кошта

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо

Позиция Казахстана по Украине: последовательность и принципиальность

Напомним, в феврале 2025 года, на фестивале «Город рабочих профессий» в Астане, Касым-Жомарт Токаев уже поднимал тему конфликта в Украине. Тогда он подчеркнул важность идеологии единства в обществе и отметил, что Казахстан с самого начала выступал за прекращение боевых действий и начало дипломатических переговоров.

«Мы проводим идеологию “единство в многообразии”. Несмотря на разные национальности и вероисповедания, мы одно общество. Только на этой основе возможен успех. Что касается Украины, мы с самого начала выступали за прекращение войны и достижение согласия через переговоры. Сегодня, когда две крупные державы начали диалог, это подтверждает правильность нашей позиции. Это позитивная тенденция, и она принесёт пользу в том числе и Казахстану. Мы будем её поддерживать», — заявил Президент.

Контекст визита

Визит Токаева в Узбекистан был приурочен не только к участию в саммите «Центральная Азия – Европейский союз», но и к международной конференции на тему климатических угроз, стоящих перед регионом.