В Казахстане ужесточили правила продажи ювелирных изделий

С 13 марта 2025 года в Казахстане вступили в силу новые требования к торговле ювелирными украшениями. Изменения направлены на борьбу с недобросовестной реализацией и наведение порядка на рынке драгоценных изделий. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства торговли и интеграции, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Теперь Министерство торговли и интеграции официально наделено полномочиями привлекать к административной ответственности продавцов, нарушающих законодательство. Речь идёт о статье 190-1 Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающей санкции за продажу ювелирных изделий без соответствующей сертификации.
В ведомстве подчеркнули, что ранее проводились профилактические мероприятия в отношении продавцов, однако теперь меры стали значительно жёстче.
Согласно Закону «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», на территории страны запрещена реализация ювелирных изделий без:
пробирного клейма (в виде головы барса), подтверждающего прохождение экспертизы;
именника (оттиска производителя), свидетельствующего об официальном происхождении изделия.
В случае продажи изделий без соответствующих знаков предусмотрены административные штрафы:
от 190 тысяч до 580 тысяч тенге — в зависимости от категории предпринимателя (малый, средний или крупный бизнес);
при повторных нарушениях сумма штрафов увеличивается.
Покупателям рекомендуют проявлять бдительность и при покупке ювелирных изделий обращать внимание на следующие детали:
Наличие пробирного клейма — изображение головы барса.
Именник производителя — уникальный оттиск ювелирной мастерской.
Экспертное заключение — можно запросить документ, выданный пробирной палатой.
Если указанные признаки отсутствуют, необходимо сообщить в Комитет технического регулирования и метрологии или его территориальные подразделения — они проводят проверки и контролируют соблюдение правил.
По информации Минторговли, принятые меры направлены на:
защиту потребителей от подделок и недобросовестных продавцов;
повышение прозрачности и качества на рынке ювелирных изделий;
упорядочение деятельности ювелирных производителей и торговых точек.
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