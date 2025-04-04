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04.04.2025, 12:53

В Казахстане ужесточили правила продажи ювелирных изделий

Новости Казахстана 0 901

С 13 марта 2025 года в Казахстане вступили в силу новые требования к торговле ювелирными украшениями. Изменения направлены на борьбу с недобросовестной реализацией и наведение порядка на рынке драгоценных изделий. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства торговли и интеграции, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: laminarts.ru
Фото: laminarts.ru

Контроль за нарушителями усилился

Теперь Министерство торговли и интеграции официально наделено полномочиями привлекать к административной ответственности продавцов, нарушающих законодательство. Речь идёт о статье 190-1 Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающей санкции за продажу ювелирных изделий без соответствующей сертификации.

В ведомстве подчеркнули, что ранее проводились профилактические мероприятия в отношении продавцов, однако теперь меры стали значительно жёстче.

Что говорит закон

Согласно Закону «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», на территории страны запрещена реализация ювелирных изделий без:

  • пробирного клейма (в виде головы барса), подтверждающего прохождение экспертизы;

  • именника (оттиска производителя), свидетельствующего об официальном происхождении изделия.

Штрафы за нарушение

В случае продажи изделий без соответствующих знаков предусмотрены административные штрафы:

  • от 190 тысяч до 580 тысяч тенге — в зависимости от категории предпринимателя (малый, средний или крупный бизнес);

  • при повторных нарушениях сумма штрафов увеличивается.

Как проверить подлинность украшения

Покупателям рекомендуют проявлять бдительность и при покупке ювелирных изделий обращать внимание на следующие детали:

  1. Наличие пробирного клейма — изображение головы барса.

  2. Именник производителя — уникальный оттиск ювелирной мастерской.

  3. Экспертное заключение — можно запросить документ, выданный пробирной палатой.

Если указанные признаки отсутствуют, необходимо сообщить в Комитет технического регулирования и метрологии или его территориальные подразделения — они проводят проверки и контролируют соблюдение правил.

Цель новых требований

По информации Минторговли, принятые меры направлены на:

  • защиту потребителей от подделок и недобросовестных продавцов;

  • повышение прозрачности и качества на рынке ювелирных изделий;

  • упорядочение деятельности ювелирных производителей и торговых точек.

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