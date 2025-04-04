Жесткие меры: казахстанским водителям грозят крупные штрафы и лишение прав

Министерство внутренних дел Казахстана усиливает меры ответственности за грубые нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщил председатель Комитета административной полиции Кайсар Султанбаев на брифинге в СЦК, сообщает Lada.kz
Согласно обновлённому законодательству, теперь за превышение скорости более чем на 60 км/ч водителям грозит штраф в размере 40 месячных расчетных показателей (МРП) - это 157 тысяч 280 тенге.
Это нововведение уже оказывает влияние: на пригородных трассах, где контролируется средняя скорость, отмечено снижение потока автомобилей. Всего в этих зонах зафиксировано около 15 тысяч правонарушений.
С 1 января в силу вступили новые требования, касающиеся частных перевозчиков:
Ответственность за безопасность пассажиров теперь частично возложена на владельцев интернет-платформ, через которые заказываются поездки.
Прорабатываются механизмы учёта электросамокатов и ограничения их движения по тротуарам.
Также планируется ввести временное приостановление водительских прав для тех, у кого выявлены медицинские противопоказания к управлению транспортом.
Серьёзные изменения коснулись и наказаний за выезд на встречную полосу:
Без последствий — лишение прав на 6 месяцев.
При ДТП — ранее предусматривался выбор между штрафом в 20 МРП или 6 месяцами лишения прав.
Теперь, если выезд на встречную полосу привёл к аварии, водитель будет лишён прав на 9 месяцев.
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