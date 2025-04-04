Жесткие меры: казахстанским водителям грозят крупные штрафы и лишение прав

Министерство внутренних дел Казахстана усиливает меры ответственности за грубые нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщил председатель Комитета административной полиции Кайсар Султанбаев на брифинге в СЦК, сообщает Lada.kz

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Новый штраф за превышение скорости

Согласно обновлённому законодательству, теперь за превышение скорости более чем на 60 км/ч водителям грозит штраф в размере 40 месячных расчетных показателей (МРП) - это 157 тысяч 280 тенге.

Это нововведение уже оказывает влияние: на пригородных трассах, где контролируется средняя скорость, отмечено снижение потока автомобилей. Всего в этих зонах зафиксировано около 15 тысяч правонарушений.

Изменения для перевозчиков и владельцев платформ

С 1 января в силу вступили новые требования, касающиеся частных перевозчиков:

Ответственность за безопасность пассажиров теперь частично возложена на владельцев интернет-платформ , через которые заказываются поездки.

Прорабатываются механизмы учёта электросамокатов и ограничения их движения по тротуарам.

Также планируется ввести временное приостановление водительских прав для тех, у кого выявлены медицинские противопоказания к управлению транспортом.

Ужесточение за выезд на встречную полосу

Серьёзные изменения коснулись и наказаний за выезд на встречную полосу: