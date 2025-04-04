Налог на переводы? Депутаты сказали «нет»

На фоне обсуждений нового Налогового кодекса в мажилисе, депутаты предложили сохранить действующие налоговые льготы для финансовых услуг. Об этом сообщил депутат Асхат Аймагамбетов в своем Telegram-канале, сообщает Lada.kz
Одним из ключевых предложений депутатов является исключение финансовых услуг из перечня операций, облагаемых налогом на добавленную стоимость (НДС). Речь идет о следующих направлениях:
банковские переводы (внутрибанковские и межбанковские);
деятельность пенсионных фондов;
операции с платежными картами.
По мнению народных избранников, введение НДС на подобные услуги приведет к их удорожанию, что негативно скажется на населении. Сегодня такие услуги освобождены от НДС, но в проекте нового кодекса предлагается отменить эти льготы и начать облагать комиссии, которые банки взимают с клиентов.
Важно отметить, что сами переводы не будут облагаться налогом — речь идет только о комиссиях.
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