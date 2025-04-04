Энергетика РК требует сотен миллиардов долларов: тарифы вырастут, но иначе нельзя

Для модернизации энергетической отрасли Казахстану потребуются масштабные вложения, что неизбежно приведет к росту тарифов. Однако грамотный подход к реализации проектов может минимизировать нагрузку на потребителей. Об этом заявил управляющий директор НПП «Атамекен» Жакып Хайрушев в интервью LS, комментируя планы по комплексной модернизации энергетического сектора страны, сообщает Lada.kz
По словам эксперта, на реализацию ключевых инициатив в отрасли потребуется от $185 до $250 млрд в течение ближайших 15–20 лет. Эти средства направят на следующие направления:
$60–80 млрд – строительство трёх атомных электростанций;
$10–15 млрд – модернизация действующих и строительство новых ТЭС;
$50–70 млрд – развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ);
$10–15 млрд – усовершенствование сетевой инфраструктуры (ЛЭП, цифровизация, «умные» сети);
$50–60 млрд – создание водородного хаба в Мангистауской области;
$5–10 млрд – иные технологические проекты (накопители энергии, ИИ и др.).
Хайрушев подчеркнул, что такие суммы невозможно покрыть только за счет бюджета. Казахстану необходимо использовать разнообразные источники финансирования, в том числе:
средства Нацфонда и ЕНПФ (способные покрыть 10–15% инвестиций);
механизмы государственно-частного партнёрства;
привлечение международных энергетических гигантов (EDF, Rosatom, CNNC, General Electric, Siemens и др.);
участие международных финансовых институтов;
размещение акций через IPO и SPO.
Одним из главных вызовов, по мнению эксперта, остаётся вопрос привлечения инвесторов. Для этого государству важно:
сформировать понятную и стабильную стратегию развития сектора;
обеспечить прозрачность процессов;
ввести долгосрочные тарифные гарантии и механизмы возврата инвестиций;
создать предсказуемую законодательную среду, без изменений в ходе реализации проектов;
предусмотреть налоговые льготы для участников.
Также ключевым фактором станут международные партнёрства — заключение долгосрочных экспортных контрактов с Китаем, странами ЕС, Центральной и Южной Азии, а также Россией. Ожидается подписание меморандумов с крупнейшими энергетическими корпорациями.
Масштабная модернизация приведёт к росту стоимости электроэнергии. По прогнозу Хайрушева, до 2035 года тарифы могут увеличиться на 30–40%. Основные причины:
крупные капитальные вложения в строительство новых объектов;
модернизация инфраструктуры;
переход к экологически чистым технологиям.
Тем не менее, после завершения инвестиционного периода возможно стабилизация или даже снижение тарифов — благодаря использованию дешевой энергии от АЭС, ВИЭ и водорода.
Для снижения негативного влияния реформ на население и бизнес необходим продуманный подход:
постепенное повышение тарифов;
долгосрочные ценовые модели;
льготы для социально уязвимых групп;
дифференцированные тарифы для промышленности с возможностью внедрения энергосберегающих технологий;
ночные тарифы для балансировки потребления.
Хайрушев добавил, что программы по энергоэффективности могут сократить потребление на 20–30%. Государство должно поддержать установку солнечных панелей, накопителей энергии и развитие «умных» сетей с интеллектуальными счётчиками.
Для сдерживания роста цен важно также оптимизировать структуру инвестиций:
привлекать иностранных партнёров;
использовать механизмы ГЧП;
применять льготные кредиты;
локализовать производство оборудования для АЭС, ВИЭ и водородных технологий — это снизит импортные издержки и усилит конкурентоспособность.
Развитие экспорта электроэнергии и водорода создаст дополнительные источники дохода, что поможет компенсировать часть затрат и снизит давление на внутренний рынок. Основными партнёрами станут Китай, Евросоюз и страны Азии.
«Рост тарифов неизбежен, но при грамотной стратегии он будет управляемым. Казахстан способен модернизировать энергетику с минимальным ударом по населению и бизнесу, а к 2035 году стабилизировать цены за счёт дешёвой и чистой энергии», — резюмировал Жакып Хайрушев.
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