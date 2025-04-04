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04.04.2025, 15:48

Энергетика РК требует сотен миллиардов долларов: тарифы вырастут, но иначе нельзя

Новости Казахстана 0 482

Для модернизации энергетической отрасли Казахстану потребуются масштабные вложения, что неизбежно приведет к росту тарифов. Однако грамотный подход к реализации проектов может минимизировать нагрузку на потребителей. Об этом заявил управляющий директор НПП «Атамекен» Жакып Хайрушев в интервью LS, комментируя планы по комплексной модернизации энергетического сектора страны, сообщает Lada.kz 

Фото: eurasianet.org
Фото: eurasianet.org

Инвестиции в энергетическую трансформацию – сотни миллиардов долларов

По словам эксперта, на реализацию ключевых инициатив в отрасли потребуется от $185 до $250 млрд в течение ближайших 15–20 лет. Эти средства направят на следующие направления:

  • $60–80 млрд – строительство трёх атомных электростанций;

  • $10–15 млрд – модернизация действующих и строительство новых ТЭС;

  • $50–70 млрд – развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ);

  • $10–15 млрд – усовершенствование сетевой инфраструктуры (ЛЭП, цифровизация, «умные» сети);

  • $50–60 млрд – создание водородного хаба в Мангистауской области;

  • $5–10 млрд – иные технологические проекты (накопители энергии, ИИ и др.).

Хайрушев подчеркнул, что такие суммы невозможно покрыть только за счет бюджета. Казахстану необходимо использовать разнообразные источники финансирования, в том числе:

  • средства Нацфонда и ЕНПФ (способные покрыть 10–15% инвестиций);

  • механизмы государственно-частного партнёрства;

  • привлечение международных энергетических гигантов (EDF, Rosatom, CNNC, General Electric, Siemens и др.);

  • участие международных финансовых институтов;

  • размещение акций через IPO и SPO.

Как привлечь инвесторов: нужна стратегия и гарантии

Одним из главных вызовов, по мнению эксперта, остаётся вопрос привлечения инвесторов. Для этого государству важно:

  • сформировать понятную и стабильную стратегию развития сектора;

  • обеспечить прозрачность процессов;

  • ввести долгосрочные тарифные гарантии и механизмы возврата инвестиций;

  • создать предсказуемую законодательную среду, без изменений в ходе реализации проектов;

  • предусмотреть налоговые льготы для участников.

Также ключевым фактором станут международные партнёрства — заключение долгосрочных экспортных контрактов с Китаем, странами ЕС, Центральной и Южной Азии, а также Россией. Ожидается подписание меморандумов с крупнейшими энергетическими корпорациями.

Тарифы вырастут, но это можно сбалансировать

Масштабная модернизация приведёт к росту стоимости электроэнергии. По прогнозу Хайрушева, до 2035 года тарифы могут увеличиться на 30–40%. Основные причины:

  • крупные капитальные вложения в строительство новых объектов;

  • модернизация инфраструктуры;

  • переход к экологически чистым технологиям.

Тем не менее, после завершения инвестиционного периода возможно стабилизация или даже снижение тарифов — благодаря использованию дешевой энергии от АЭС, ВИЭ и водорода.

Поддержка потребителей и гибкая тарифная политика

Для снижения негативного влияния реформ на население и бизнес необходим продуманный подход:

  • постепенное повышение тарифов;

  • долгосрочные ценовые модели;

  • льготы для социально уязвимых групп;

  • дифференцированные тарифы для промышленности с возможностью внедрения энергосберегающих технологий;

  • ночные тарифы для балансировки потребления.

Хайрушев добавил, что программы по энергоэффективности могут сократить потребление на 20–30%. Государство должно поддержать установку солнечных панелей, накопителей энергии и развитие «умных» сетей с интеллектуальными счётчиками.

Снижение затрат и развитие экспорта

Для сдерживания роста цен важно также оптимизировать структуру инвестиций:

  • привлекать иностранных партнёров;

  • использовать механизмы ГЧП;

  • применять льготные кредиты;

  • локализовать производство оборудования для АЭС, ВИЭ и водородных технологий — это снизит импортные издержки и усилит конкурентоспособность.

Развитие экспорта электроэнергии и водорода создаст дополнительные источники дохода, что поможет компенсировать часть затрат и снизит давление на внутренний рынок. Основными партнёрами станут Китай, Евросоюз и страны Азии.

«Рост тарифов неизбежен, но при грамотной стратегии он будет управляемым. Казахстан способен модернизировать энергетику с минимальным ударом по населению и бизнесу, а к 2035 году стабилизировать цены за счёт дешёвой и чистой энергии», — резюмировал Жакып Хайрушев.

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