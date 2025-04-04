За высунутую голову из окна авто - штраф 39 тысяч тенге: накажут и водителя, и пассажира

С 13 марта 2025 года в Казахстане начали действовать новые изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), касающиеся правил дорожного движения. Об этом сообщил председатель Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев на брифинге в СЦК, передаёт Lada.kz

Фото: shop.avtosreda.ru

Опасные привычки — под запретом

По словам Султанбаева, одной из новелл стало введение запрета на высовывание головы из окна или люка движущегося автомобиля. Ранее подобное поведение не регулировалось законом.

"Как известно, особенно среди молодежи распространена привычка во время движения автомобиля высовываться из окон или люков, что представляет серьёзную угрозу для жизни и здоровья. Теперь такие действия запрещены", — отметил он.

Такая практика часто наблюдается во время торжеств, например, на свадьбах или выпускных, когда участники пренебрегают элементарными правилами безопасности.

Ответственность понесут и водитель, и пассажир

Нарушителям грозит штраф в размере 10 МРП — это более 39 тысяч тенге. Причём наказание предусмотрено не только для пассажира, но и для водителя, который допустил такое поведение в салоне своего автомобиля.

"Это профилактическая мера, направленная на снижение травматизма и предотвращение трагических последствий", — подчеркнул глава полиции.

Самокаты — тоже под контролем

Также на брифинге было заявлено, что рассматривается возможность запрета передвижения электросамокатов по тротуарам. Это связано с необходимостью повысить безопасность пешеходов.