18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
504.34
556.34
5.97
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
04.04.2025, 16:07

За высунутую голову из окна авто - штраф 39 тысяч тенге: накажут и водителя, и пассажира

Новости Казахстана 0 408

С 13 марта 2025 года в Казахстане начали действовать новые изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), касающиеся правил дорожного движения. Об этом сообщил председатель Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев на брифинге в СЦК, передаёт Lada.kz

 

Фото: shop.avtosreda.ru
Фото: shop.avtosreda.ru

Опасные привычки — под запретом

По словам Султанбаева, одной из новелл стало введение запрета на высовывание головы из окна или люка движущегося автомобиля. Ранее подобное поведение не регулировалось законом.

"Как известно, особенно среди молодежи распространена привычка во время движения автомобиля высовываться из окон или люков, что представляет серьёзную угрозу для жизни и здоровья. Теперь такие действия запрещены", — отметил он.

Такая практика часто наблюдается во время торжеств, например, на свадьбах или выпускных, когда участники пренебрегают элементарными правилами безопасности.

Ответственность понесут и водитель, и пассажир

Нарушителям грозит штраф в размере 10 МРП — это более 39 тысяч тенге. Причём наказание предусмотрено не только для пассажира, но и для водителя, который допустил такое поведение в салоне своего автомобиля.

"Это профилактическая мера, направленная на снижение травматизма и предотвращение трагических последствий", — подчеркнул глава полиции.

Самокаты — тоже под контролем

Также на брифинге было заявлено, что рассматривается возможность запрета передвижения электросамокатов по тротуарам. Это связано с необходимостью повысить безопасность пешеходов.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят новый налогНовости Казахстана
10.03.2025, 10:18 0
Переводишь - доказывай! Налоговая в Казахстане потребуют объяснить каждый переводНовости Казахстана
23.03.2025, 12:57 0
Мальчик из Казахстана поставил неожиданный вопрос о справедливости в многодетной семье (видео)Новости Казахстана
10.03.2025, 12:43 0
В Казахстане хотят изменить правила пенсионных выплатНовости Казахстана
13.03.2025, 11:47 0
Казахстан стремится вернуть земли, переданные России под военный полигонНовости Казахстана
12.03.2025, 16:42 0

Последние комментарии

< >
Список и контакты баз отдыха Актау
MelvinKeshy → [url=https://rutube.ru/channel/35006437/]Новости[/url]
Гибнут лебеди на побережье Каспия: экологи Мангистау взяли пробы воды
Aqtau_2023 → Экологам можно не напрягаться. Всё равно напишут что лебеди устали летать, вот и погибли. Виновных нет.
Как жители Актау смогут онлайн посмотреть праздничный концерт
bekenova → Дыбысы жоқ
Токаев и Урсула фон дер Ляйен обсудили визовый режим и редкоземельные ресурсы
Pluto 9701 → Европа привезла мыльные пузыри в обмен на наши природные ресурсы и облизывать наше чиновничество.
АНК ответила на громкие слухи о воссоединении Казахстана с Россией
дорожник → OpenSuser, да никто и не спорит. Независимость это самое главное