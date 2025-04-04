11 лет тюрьмы в Казахстане: чем провинились граждане Латвии?

Двое граждан Латвии были приговорены к 11 годам лишения свободы за создание подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков в Восточно-Казахстанской области. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

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Масштабы изъятого поражают

Незаконная лаборатория была выявлена в июле 2024 года. В ходе обыска сотрудники правоохранительных органов изъяли:

125 килограммов мефедрона — это эквивалент 630 тысяч разовых доз;

500 литров прекурсоров (химических веществ, используемых для производства наркотиков);

Современное лабораторное оборудование, способное производить до 30 кг синтетических наркотиков в сутки.

Ориентировочная стоимость изъятых веществ на черном рынке превышает 3,5 миллиарда тенге.

Судебное разбирательство длилось три месяца

Как уточняется в сообщении прокуратуры, уголовное дело рассматривалось в суде на протяжении трёх месяцев. В процессе судебного разбирательства вина обвиняемых была полностью доказана. Государственный обвинитель ходатайствовал о назначении наказания в виде 11 лет лишения свободы.

Суд удовлетворил это ходатайство, приговорив обоих подсудимых к заключению в исправительном учреждении средней безопасности. При этом уточняется, что приговор пока не вступил в законную силу.