С 5 апреля — до 10 лет тюрьмы: за что будут судить водителей мопедов в Казахстане

С 5 апреля 2025 года в Казахстане вступают в силу изменения в законодательстве, касающиеся водителей мопедов. Теперь за нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжелые последствия, они будут нести такую же ответственность, как и водители автомобилей, мотоциклов и других механических транспортных средств. Поправки затрагивают как Уголовный, так и Административный кодексы, сообщает Lada.kz
Наиболее серьезное наказание, предусмотренное обновленной статьей 345 Уголовного кодекса, — лишение свободы на срок до 10 лет. Эта мера применяется в случае, если водитель мопеда нарушил ПДД и по неосторожности стал причиной гибели двух и более человек.
Прежние нормы были гораздо мягче. До 5 апреля 2025 года такие случаи квалифицировались по статьям 104 и 114 УК (неосторожное причинение смерти и вреда здоровью), что предусматривало:
До 20 суток ареста за причинение вреда средней тяжести;
До 1 года лишения свободы за тяжкий вред здоровью;
До 3 лет — за причинение смерти.
Ключевое изменение внесено в пункт 8 статьи 3 УК РК. Теперь мопеды официально включены в перечень механических транспортных средств. Ранее в нем значились только тракторы, мотоциклы, самоходные машины и т.п.
Изменения были закреплены в Законе РК № 130-VIII "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности". Теперь мопеды юридически приравнены к мотоциклам и другим транспортным средствам, что влечет за собой ужесточение всех видов ответственности.
С 5 апреля 2025 года водители мопедов обязаны:
Регистрировать транспортное средство в уполномоченном органе и получать номерной знак;
Получать водительское удостоверение категории A1 (при этом владельцы прав категорий A, B и C получают категорию A1 автоматически);
Проходить ежегодный техосмотр;
Уплачивать транспортный налог;
Заключать договор обязательного страхования гражданской ответственности.
Теперь нарушители ПДД на мопедах будут привлекаться к ответственности наравне с водителями автомобилей. Ранее они квалифицировались как «иные участники дорожного движения» и наказывались по статье 615 КоАП:
2 МРП штрафа за общее нарушение ПДД;
10 МРП — если имел место легкий вред здоровью или материальный ущерб.
Сейчас водители мопедов исключены из этой категории. В ней остались только велосипедисты, погонщики животных и пассажиры транспортных средств.
Проезд на красный свет:
Раньше: штраф 2 МРП по статье 615 КоАП;
Теперь: штраф 10 МРП по статье 599 КоАП, плюс возможность автоматической фиксации камерой — ведь у мопедов теперь будут номера.
Езда в состоянии алкогольного опьянения:
Раньше: максимум — штраф 5 МРП по статье 440 КоАП;
Теперь: административный арест на 15 суток и лишение прав на 7 лет по статье 608 КоАП.
До принятия поправок водители мопедов часто уходили от серьезной ответственности, несмотря на участие в авариях с тяжкими последствиями. Новый закон устраняет этот пробел и делает наказание более справедливым. Это также должно повысить уровень безопасности на дорогах.
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