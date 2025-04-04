«Латайте сами!»: подрядчик подарил аварийному детсаду в Индерборе ящик монтажной пены

Детский сад «Айналайын», расположенный в микрорайоне Шыгыс поселка Индербор (Атырауская область), несмотря на престижный статус — входит в сотню лучших дошкольных учреждений Казахстана — уже несколько лет функционирует в условиях постоянного ремонта. Здание, построенное всего семь лет назад, вновь признано аварийным и подлежит капитальной реконструкции в 2024 году, сообщает Lada.kz со ссылкой на издание "Ак Жайык"

Фото: "Ак Жайык"

Лучшие специалисты, но аварийное здание

Сад рассчитан на 190 мест, однако сегодня в нем обучаются всего 12 детей с особыми образовательными потребностями. Здесь работают логопеды, дефектологи, психологи и другие специалисты, оказывающие поддержку детям с аутизмом, речевыми нарушениями и другими особенностями развития.

Современное оборудование, внимательный подход и профессионализм сотрудников сделали учреждение одним из самых востребованных в районе — сюда везут детей не только из поселка, но и из ближайших сел. Тем не менее, постоянные проблемы с состоянием здания вызывают недоумение и негодование родителей.

Дефекты с первого дня: протечки, холод и трещины

Детский сад был построен ТОО «Дияр и Компания» в 2016–2017 годах. На его строительство и оснащение было выделено 558,5 млн тенге. Однако уже в январе 2018 года, сразу после открытия, в здании начали проявляться серьезные недостатки:

крыша протекала при осадках;

в подвале скапливалась вода;

окна не закрывались — их приходилось заклеивать скотчем;

в помещениях было холодно из-за слабой системы отопления;

дренаж был устроен с нарушениями, что приводило к затоплению территории;

детские площадки остались без навесов, несмотря на жаркий климат.

По словам заведующей сада Светы Жангали, эти проблемы неоднократно поднимались еще в 2018 году перед местными властями, включая тогдашнего акима района Серика Арыстана.

Монтажная пена вместо ремонта

Вопреки гарантийному сроку, подрядчик не занялся устранением дефектов. Вместо этого детскому саду были переданы ящик монтажной пены и грунтовка — персоналу буквально предложили чинить здание своими силами.

С тех пор сотрудники сада самостоятельно латали трещины на крыше, работая в опасных условиях, чтобы поддерживать здание в работоспособном состоянии.

Миллионы на ремонт и снова аварии

В 2024 году на восстановление игровой площадки было выделено 48,77 млн тенге, еще 32,64 млн — на ремонт крыши, дренажной системы и других конструкций.

Однако состояние здания продолжает ухудшаться:

зимой лопнула теплотрасса от отдельно стоящей котельной, в результате чего в саду исчезла горячая вода;

пол в одном из помещений просел, стены покрылись трещинами, через которые можно просунуть палец;

частично осыпался кафель, плинтусы отошли, деформировалась входная группа и кабинеты;

тротуарная плитка на территории провалилась и перекосилась;

в жаркую погоду с потолка начинает капать черная смола.

В итоге одна из групп — на 25 детей — была временно закрыта после получения разрешения от районного управления образования.

Что дальше?

По словам заведующей, специалисты утверждают, что внутренние трещины можно устранить. Заказчик инициировал техническую экспертизу и составление дефектной ведомости. В планах — восстановление полов и стен в четырех комнатах, замена уплотнителей окон, ремонт системы отопления и горячего водоснабжения. Однако пока не определены ни источник финансирования, ни подрядчик.

Кто в ответе?

Остается открытым вопрос: кто несет ответственность за доведение здания до такого состояния — областное управление строительства или местная администрация, принявшая объект с очевидными недоделками?