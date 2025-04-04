«Латайте сами!»: подрядчик подарил аварийному детсаду в Индерборе ящик монтажной пены

Детский сад «Айналайын», расположенный в микрорайоне Шыгыс поселка Индербор (Атырауская область), несмотря на престижный статус — входит в сотню лучших дошкольных учреждений Казахстана — уже несколько лет функционирует в условиях постоянного ремонта. Здание, построенное всего семь лет назад, вновь признано аварийным и подлежит капитальной реконструкции в 2024 году, сообщает Lada.kz со ссылкой на издание "Ак Жайык"
Сад рассчитан на 190 мест, однако сегодня в нем обучаются всего 12 детей с особыми образовательными потребностями. Здесь работают логопеды, дефектологи, психологи и другие специалисты, оказывающие поддержку детям с аутизмом, речевыми нарушениями и другими особенностями развития.
Современное оборудование, внимательный подход и профессионализм сотрудников сделали учреждение одним из самых востребованных в районе — сюда везут детей не только из поселка, но и из ближайших сел. Тем не менее, постоянные проблемы с состоянием здания вызывают недоумение и негодование родителей.
Детский сад был построен ТОО «Дияр и Компания» в 2016–2017 годах. На его строительство и оснащение было выделено 558,5 млн тенге. Однако уже в январе 2018 года, сразу после открытия, в здании начали проявляться серьезные недостатки:
крыша протекала при осадках;
в подвале скапливалась вода;
окна не закрывались — их приходилось заклеивать скотчем;
в помещениях было холодно из-за слабой системы отопления;
дренаж был устроен с нарушениями, что приводило к затоплению территории;
детские площадки остались без навесов, несмотря на жаркий климат.
По словам заведующей сада Светы Жангали, эти проблемы неоднократно поднимались еще в 2018 году перед местными властями, включая тогдашнего акима района Серика Арыстана.
Вопреки гарантийному сроку, подрядчик не занялся устранением дефектов. Вместо этого детскому саду были переданы ящик монтажной пены и грунтовка — персоналу буквально предложили чинить здание своими силами.
С тех пор сотрудники сада самостоятельно латали трещины на крыше, работая в опасных условиях, чтобы поддерживать здание в работоспособном состоянии.
В 2024 году на восстановление игровой площадки было выделено 48,77 млн тенге, еще 32,64 млн — на ремонт крыши, дренажной системы и других конструкций.
Однако состояние здания продолжает ухудшаться:
зимой лопнула теплотрасса от отдельно стоящей котельной, в результате чего в саду исчезла горячая вода;
пол в одном из помещений просел, стены покрылись трещинами, через которые можно просунуть палец;
частично осыпался кафель, плинтусы отошли, деформировалась входная группа и кабинеты;
тротуарная плитка на территории провалилась и перекосилась;
в жаркую погоду с потолка начинает капать черная смола.
В итоге одна из групп — на 25 детей — была временно закрыта после получения разрешения от районного управления образования.
По словам заведующей, специалисты утверждают, что внутренние трещины можно устранить. Заказчик инициировал техническую экспертизу и составление дефектной ведомости. В планах — восстановление полов и стен в четырех комнатах, замена уплотнителей окон, ремонт системы отопления и горячего водоснабжения. Однако пока не определены ни источник финансирования, ни подрядчик.
Остается открытым вопрос: кто несет ответственность за доведение здания до такого состояния — областное управление строительства или местная администрация, принявшая объект с очевидными недоделками?
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