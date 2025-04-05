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04.04.2025, 19:06

Проверки на границе Казахстана: кто из водителей окажется под особым контролем

Новости Казахстана 0 634

С 5 апреля на границе Казахстана начнут действовать ужесточённые правила в рамках системы электронной очереди CargoRuqsat. Об этом сообщает Tengri Auto со ссылкой на Комитет государственных доходов, передает Lada.kz

Фото: vestinn.ru
Фото: vestinn.ru

Ошибки в номерах больше не пройдут

Система будет автоматически удалять бронирования грузового транспорта, в которых указаны некорректные государственные номера. Причиной таких мер стало массовое использование обходных схем со стороны некоторых иностранных перевозчиков.

Ранее недобросовестные водители намеренно искажали регистрационные номера машин — добавляли лишние символы или меняли порядок цифр, чтобы уклониться от уплаты обязательных сборов. Поскольку система не имела интеграции с зарубежными базами данных, она не могла в реальном времени сверять корректность информации.

Жёсткие требования к точности данных

Теперь номер транспортного средства в заявке должен полностью соответствовать данным, указанным в свидетельстве о регистрации. При любых несоответствиях бронирование аннулируется без предварительного уведомления.

Такие махинации ранее обнаруживались не только при оформлении очереди, но и при выдаче страховых полисов.

Дополнительная проверка по VIN-коду

В рамках усиления контроля внедрён еще один механизм. Теперь при каждом бронировании система будет проверять VIN-код автомобиля. Если на транспорт уже оформлена активная бронь, создать новую заявку будет невозможно. Для повторного бронирования потребуется сначала отменить текущую заявку.

Повышенная ответственность перевозчиков

Перевозчики, использующие платформу CargoRuqsat, должны особенно внимательно заполнять все данные. Из-за отсутствия автоматической сверки с международными базами, даже незначительная ошибка может привести к аннулированию брони.

Куда обращаться при возникновении вопросов

В случае затруднений или технических проблем, участники перевозок могут обратиться:

  • в службу поддержки платформы CargoRuqsat;

  • в территориальные подразделения Комитета государственных доходов.

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