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04.04.2025, 20:24

Авария с участием «Танка» в Костанайской области: водителю грозит до 10 лет заключения

Новости Казахстана 0 820

В Костанайской области завершено расследование уголовного дела по факту ДТП, унесшего жизни четырех человек. Материалы направлены в суд. Обвиняемому водителю грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона, передает Lada.kz

Место ДТП. Фото: instagram.com/alau.tv
Место ДТП. Фото: instagram.com/alau.tv

Подробности аварии

Как уточнили в прокуратуре Костанайской области, обвинительное заключение было утверждено 18 марта. Следствие установило, что трагическое происшествие случилось 28 октября 2024 года на 68 километре автодороги Костанай – Аулиеколь – Сурган.

По данным следствия, 59-летний житель Карагандинской области, управлявший автомобилем марки TANK, нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу. В результате этого автомобиль TANK совершил столкновение с автомобилем марки «ВАЗ».

Последствия ДТП

В результате аварии водитель «ВАЗа» и трое его пассажиров скончались на месте происшествия. Еще один человек получил серьезные травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

Действия обвиняемого квалифицированы по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Эта статья предусматривает ответственность за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть нескольких человек и тяжкий вред здоровью пострадавших.

Уголовное дело направлено в специализированный суд по уголовным делам Костанайской области.

Напомним:

Ранее сообщалось, что ДТП произошло между населенными пунктами Новонежинка и Жусалы Костанайской области. В результате столкновения автомобилей TANK и «ВАЗ» четыре человека погибли на месте. Водитель и пассажир автомобиля TANK были госпитализированы в районную больницу Аулиеколя.

Ответственность по закону

Согласно части 4 статьи 345 УК РК, виновнику грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет. Дополнительно предусмотрено лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 7 лет.

 

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