Новое поколение военной техники: Казахстан запускает выпуск бронемашин-амфибий

С 2025 года на оборонном заводе «Казахстан Парамаунт Инжиниринг» в Астане начнётся серийное производство многоцелевой амфибийной боевой машины Terrex 2 — Barys-A 8×8. Эта модель станет новым этапом в развитии казахстанской бронетехники, отвечая современным требованиям вооружённых сил, сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes.kz

Фото: © Казахстан Парамаунт Инжиниринг

Презентация для министра обороны

4 апреля в Астане министр обороны Республики Казахстан, генерал-полковник Руслан Жаксылыков, ознакомился с техническими характеристиками машины и высоко оценил её боевой потенциал. Он подчеркнул, что глава государства, Верховный главнокомандующий ВС РК, поставил перед оборонным ведомством задачу по оснащению армии передовыми образцами техники.

«В условиях растущей международной напряжённости особенно важно развивать отечественное производство с высокой степенью локализации. Нам нужны собственные, конкурентоспособные разработки, соответствующие современным стандартам и способные эффективно выполнять поставленные задачи», — отметил министр.

Производство и международное сотрудничество

Производство Terrex 2 — Barys-A 8×8 будет осуществляться на предприятии «Казахстан Парамаунт Инжиниринг». Технологии и проектно-техническая документация переданы казахстанской стороне сингапурской компанией ST Engineering Land Systems в рамках соглашения, заключённого в ноябре 2024 года.

Машина разработана на базе модели Terrex 2, стоящей на вооружении армии Сингапура с 2010 года. Казахстанская версия будет адаптирована под местные климатические и географические условия.

«Сингапурская сторона получает надёжного партнёра в Центральной Азии и возможность расширить сферу применения своих технологий. В рамках трансферта знаний инженеры ST Engineering окажут техническую поддержку и передадут ключевые наработки казахстанским специалистам», — рассказал Айбек Барыс, глава Ассоциации предприятий ОПК РК и председатель совета директоров КПИ.

Ключевые особенности Terrex 2 — Barys-A 8×8

Новая бронемашина представляет собой высокомобильную боевую платформу, способную эффективно действовать в самых разных условиях — от городских операций до водных переправ.

Основные характеристики:

Усиленная противоминная защита благодаря двойному V-образному днищу (V-over-V)

Возможность преодоления водных преград при волнении до 3 баллов (волны до 0,6 м, скорость ветра до 5,4 м/с)

Скорость на воде — до 6 узлов (примерно 11 км/ч) с помощью двух гребных винтов

Двигатель: 6-цилиндровый дизель Caterpillar C9, 600 л.с., с турбонаддувом

Коробка передач: автоматическая, 6-ступенчатая Allison 4500SP

Максимальная скорость на суше — более 90 км/ч

Разгон до 50 км/ч — менее чем за 15 секунд

Габариты и вместимость:

Длина: 8,5 м

Ширина: 3,4 м

Высота: 3 м

Дорожный просвет (клиренс): 0,4 м

Экипаж: 2 человека

Десант: до 12 бойцов с полным снаряжением

Вооружение и электроника:

Возможность установки модулей различного калибра — от 7,62 мм до 105 мм

Возможность поражения целей на высоте — здания, вертолёты, БПЛА

Цифровая система управления с круговым обзором — 11 круглосуточных TI fusion камер

Встроенные дисплеи для водителя и командира

Потенциал казахстанского производства

«Казахстан Парамаунт Инжиниринг» — частная компания, в которой 65% акций принадлежит казахстанскому бизнесмену Айбеку Барысу, а 35% — южноафриканской Paramount Group. Предприятие выпускает бронетехнику, боевые модули, системы вооружения и техническое оснащение для армии.

На 2025 год производственные мощности завода позволяют выпускать до 500 бронемашин в год, при этом локализация производства достигает 72%. Компания также получила право на модернизацию Terrex 2 — Barys-A 8×8 под конкретные требования заказчиков.