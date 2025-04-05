Размер декретных выплат ограничили в Казахстане

С 8 апреля 2025 года в Казахстане вступят в силу новые правила расчета декретных выплат, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

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По данным Седьмого канала, с 8 апреля 2025 года в Казахстане введут новые правила расчета социальных выплат по беременности и родам. Теперь пособие ограничено верхним порогом – оно рассчитывается исходя из среднемесячного дохода, не превышающего семикратный размер минимальной заработной платы.

Причиной нововведений стали участившиеся случаи злоупотреблений. Так, в 2024 году под следствие за махинации с декретными попали 113 казахстанок. Многочисленные марафоны о том, как выйти в декрет с миллионами, привели к тому, что у единственной соцвыплаты без ограничений в нашей стране появился лимит.

До изменений размер выплат не имел ограничений, что позволяло некоторым получать пособие до пяти миллионов тенге. Теперь предельная сумма единовременного пособия по беременности и родам составляет 2 249 000 тенге. Это касается тех женщин, чья официальная зарплата превышает 595 тысяч тенге в месяц.

Также из расчета исключаются социальные отчисления, сделанные после наступления страхового случая – то есть после ухода в декрет. Ранее женщины могли продолжать делать отчисления и после начала декрета, что позволяло увеличить сумму пособия по уходу за ребенком. С новой системой такой возможности больше нет.