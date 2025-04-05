В Астане скончался известный детский нейрохирург Серик Кизатуллин

Фото: Instagram / qkba2astana

В Астане внезапно скончался известный детский нейрохирург Серик Кизатуллин. Он занимал должность заведующего отделением нейрохирургии в городской детской больнице №2, а также был внештатным нейрохирургом столицы.

О его смерти сообщили коллеги учреждения в официальном Instagram-аккаунте. В прощальной публикации они выразили глубокую скорбь по утрате выдающегося специалиста и доброго человека. По их словам, Серик Кизатуллин был врачом с огромным талантом и теплым сердцем, настоящим профессионалом, который спас множество жизней и вдохновлял окружающих своим трудолюбием, преданностью делу и человечностью. «Его мудрость, тепло и забота останутся в сердцах всех, кто имел счастье с ним работать и общаться», - отметили сотрудники больницы.

Коллектив медицинского учреждения выразил искренние соболезнования родным и близким Серика Кизатуллина.