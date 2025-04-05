«Красивый парень»: рассылка о маньяке напугала казахстанцев

Казахстанцев встревожили сообщения в мессенджерах и социальных сетях о якобы действующем в Караганде маньяке, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: ChatGPT

В Караганде распространились тревожные слухи о маньяке, якобы появившемся в городе. В мессенджерах и социальных сетях активно пересылаются сообщения о некоем «молодом красивом парне», который, по словам авторов, под различными предлогами пытается втереться в доверие к девушкам, а затем нападает на них.

Один из таких сообщений гласит: «Этот маньяк – молодой красивый парень. Втирается в доверие. Пешком не ходите». В другом утверждается, что в городе уже есть жертвы, якобы он убил студентку, и поэтому в Караганде усилены полицейские патрули.

На распространение этих слухов отреагировали в департаменте полиции Карагандинской области. В официальном заявлении пресс-службы отмечается, что распространяемые сведения не соответствуют действительности.

В мессенджерах среди жителей Карагандинской области распространяются ложные сведения о якобы орудующем в городе маньяке. Данная информация не соответствует действительности, - сообщили в полиции.

Правоохранительные органы напомнили, что за распространение заведомо ложной информации, в том числе через мессенджеры, социальные сети и другие каналы, предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Полиция призвала граждан не поддаваться панике, сохранять спокойствие и ориентироваться исключительно на официальные источники информации.