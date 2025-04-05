Какая сумма лежит на пенсионных счетах казахстанцев

На сегодняшний день пенсионные накопления казахстанцев продолжают расти: только жители Алматы собрали почти 5 трлн тенге, сообщает LS со ссылкой на данные Национального банка РК, передает Lada.kz

Фото: bob_sato_1973 / Getty Images

Общая сумма накоплений

По состоянию на 1 марта 2025 года объем обязательных пенсионных взносов, аккумулированных в ЕНПФ, достиг 21,7 трлн тенге. Всего зарегистрировано 11,1 млн индивидуальных пенсионных счетов (ИПС).

Кто накопил больше всех?

Наибольшие суммы на старость откладывают казахстанцы среднего возраста:

31–40 лет — 6,3 трлн тенге (3,02 млн счетов)

41–50 лет — 6,2 трлн тенге (2,49 млн счетов)

51–60 лет — 5,4 трлн тенге (2,07 млн счетов)

Наименьшие накопления — у самых пожилых

Сравнительно небольшие суммы зафиксированы на счетах пожилых граждан:

81+ лет — 1,7 млрд тенге (48,4 тыс. счетов)

71–80 лет — 9,5 млрд тенге (100,4 тыс. счетов)

Это объясняется тем, что большинство пожилых казахстанцев либо уже получают пенсионные выплаты, либо накопительная система в момент их активной трудовой деятельности ещё не функционировала.

Региональный разрез: кто накапливает больше?

Лидером по объему пенсионных накоплений является Алматы:

Алматы — 4,8 трлн тенге (2,02 млн счетов)

Астана — 2,4 трлн тенге (895,8 тыс. счетов)

Карагандинская область — 1,7 трлн тенге (812,7 тыс. счетов)

Шымкент — 1,13 трлн тенге (836,9 тыс. счетов)

Актюбинская область — 1,1 трлн тенге (525,9 тыс. счетов)

Где скапливается меньше всего?

Меньше всего пенсионных накоплений зафиксировано в следующих регионах: