Какая сумма лежит на пенсионных счетах казахстанцев

На сегодняшний день пенсионные накопления казахстанцев продолжают расти: только жители Алматы собрали почти 5 трлн тенге, сообщает LS со ссылкой на данные Национального банка РК, передает Lada.kz
По состоянию на 1 марта 2025 года объем обязательных пенсионных взносов, аккумулированных в ЕНПФ, достиг 21,7 трлн тенге. Всего зарегистрировано 11,1 млн индивидуальных пенсионных счетов (ИПС).
Наибольшие суммы на старость откладывают казахстанцы среднего возраста:
31–40 лет — 6,3 трлн тенге (3,02 млн счетов)
41–50 лет — 6,2 трлн тенге (2,49 млн счетов)
51–60 лет — 5,4 трлн тенге (2,07 млн счетов)
Сравнительно небольшие суммы зафиксированы на счетах пожилых граждан:
81+ лет — 1,7 млрд тенге (48,4 тыс. счетов)
71–80 лет — 9,5 млрд тенге (100,4 тыс. счетов)
Это объясняется тем, что большинство пожилых казахстанцев либо уже получают пенсионные выплаты, либо накопительная система в момент их активной трудовой деятельности ещё не функционировала.
Лидером по объему пенсионных накоплений является Алматы:
Алматы — 4,8 трлн тенге (2,02 млн счетов)
Астана — 2,4 трлн тенге (895,8 тыс. счетов)
Карагандинская область — 1,7 трлн тенге (812,7 тыс. счетов)
Шымкент — 1,13 трлн тенге (836,9 тыс. счетов)
Актюбинская область — 1,1 трлн тенге (525,9 тыс. счетов)
Меньше всего пенсионных накоплений зафиксировано в следующих регионах:
Ұлытау — 47,5 млрд тенге (35,04 тыс. счетов)
Алматинская область — 72,6 млрд тенге (174,7 тыс. счетов)
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