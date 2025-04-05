Прямой эфир в TikTok обернулся уголовным делом для астанчанина

Житель Астаны стал фигурантом уголовного дела по обвинению в разжигании межнациональной розни. Причиной послужил прямой эфир в TikTok, в котором, по данным полиции, были зафиксированы оскорбительные высказывания в адрес казахов, передает Lada.kz со ссылкой на Nur.kz .

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В Астане возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя за разжигание межнациональной розни в прямом эфире социальной сети TikTok.

Как пояснили в управлении по противодействию экстремизму, в ходе мониторинга интернета был обнаружен видеоролик, в котором пользователь, находясь в прямом эфире, высказывался в манере, способной спровоцировать межнациональное напряжение.

Согласно заключению экспертизы, в опубликованном видео имеются признаки разжигания межнациональной розни, оскорбления (унижения) национальной чести и достоинства граждан казахской национальности, а также высказывания, направленные на дестабилизацию общества и государства, - сообщили в пресс-службе полиции.

На основании выявленных нарушений возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был задержан и водворён в следственный изолятор. В настоящее время ведутся следственные действия.

Правоохранительные органы напоминают, что в соответствии со статьёй 174 УК РК, публичные действия, направленные на разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни, а также оскорбление национальной чести и достоинства либо пропаганда превосходства по одному из этих признаков, наказываются штрафом от 2 000 до 7 000 МРП, либо ограничением свободы на срок от двух до семи лет, либо лишением свободы на тот же срок.