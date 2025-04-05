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05.04.2025, 13:31

В Казахстане внедряют единую систему оплаты медуслуг: что изменится с 1 июля

Новости Казахстана 0 1 183

С 1 июля 2025 года в Казахстане повсеместно внедрят Единую систему оплаты медицинской помощи (ЕСОМП). Новый цифровой инструмент призван повысить прозрачность, качество и справедливость финансирования медуслуг в рамках ГОБМП и ОСМС, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Сегодня, 5 апреля, министерство здравоохранения Республики Казахстан объявило о начале внедрения Единой системы оплаты медицинской помощи (ЕСОМП). Новая система разработана в соответствии с поручением президента по повышению эффективности обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

Как пояснили в Минздраве, ЕСОМП представляет собой цифровой инструмент, который будет обеспечивать контроль качества и финансирования медицинских услуг, предоставляемых в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и ОСМС. В марте 2025 года началась пилотная реализация системы в медорганизациях Акмолинской области. С 1 июля ЕСОМП начнет работать по всей стране.

По информации ведомства, система направлена на:

  • обеспечение прозрачности медицинских услуг с учетом персонифицированного учета и сквозного контроля обоснованности помощи;
  • устранение необоснованных списаний и усиление контроля за качеством медуслуг;
  • автоматическое выявление ошибок и нарушений, включая так называемые «приписки»;
  • оплату только за фактически оказанные медицинские услуги.

В минздраве также отметили, что ЕСОМП нацелена на эффективное распределение финансов, снижение коррупционных рисков и ориентацию здравоохранения на нужды пациентов. По результатам пилотного проекта в Акмолинской области было выявлено более 11 тысяч случаев несоответствия оказанной медицинской помощи установленным стандартам, включая факты приписок. По этим нарушениям планируется принять меры как организационного, так и финансового характера.

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