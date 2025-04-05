Находившегося в международном розыске россиянина задержали в Казахстане

Полицейские Алматы задержали гражданина России, разыскиваемого за мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, ущерб, причинённый государству, превышает 23 миллиона рублей, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Сотрудники управления по противодействию экстремизму департамента полиции Алматы задержали гражданина Российской Федерации, который находился в международном розыске.
Розыск был инициирован управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Краснодарскому краю. Согласно поступившей информации, задержанный подозревается в совершении мошенничества в составе организованной преступной группы. Ущерб, причинённый государству, превышает 23 миллиона рублей.
Начальник управления Асхат Даулетияров сообщил, что в рамках оперативно-розыскных мероприятий была получена информация о возможном нахождении разыскиваемого в Алматы. В результате скоординированных действий подразделений полиции мужчину удалось задержать. В настоящее время он помещён в изолятор временного содержания, а в отношении него начата процедура экстрадиции.
В департаменте полиции Алматы подчеркнули, что работа по выявлению и задержанию лиц, скрывающихся от правосудия, ведётся на постоянной основе. Эти действия осуществляются в рамках международного сотрудничества и обмена информацией с правоохранительными органами других государств.
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