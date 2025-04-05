Находившегося в международном розыске россиянина задержали в Казахстане

Полицейские Алматы задержали гражданина России, разыскиваемого за мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, ущерб, причинённый государству, превышает 23 миллиона рублей, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Фото: Polisia.kz

Сотрудники управления по противодействию экстремизму департамента полиции Алматы задержали гражданина Российской Федерации, который находился в международном розыске.

Розыск был инициирован управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Краснодарскому краю. Согласно поступившей информации, задержанный подозревается в совершении мошенничества в составе организованной преступной группы. Ущерб, причинённый государству, превышает 23 миллиона рублей.

Начальник управления Асхат Даулетияров сообщил, что в рамках оперативно-розыскных мероприятий была получена информация о возможном нахождении разыскиваемого в Алматы. В результате скоординированных действий подразделений полиции мужчину удалось задержать. В настоящее время он помещён в изолятор временного содержания, а в отношении него начата процедура экстрадиции.

В департаменте полиции Алматы подчеркнули, что работа по выявлению и задержанию лиц, скрывающихся от правосудия, ведётся на постоянной основе. Эти действия осуществляются в рамках международного сотрудничества и обмена информацией с правоохранительными органами других государств.