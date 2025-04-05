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05.04.2025, 15:46

Жительница Атырау получила срок за 146 граммов икры

Новости Казахстана 0 399

Суд в Атырау признал местную жительницу виновной в незаконном хранении осетровой рыбы и икры, находящихся под угрозой исчезновения видов, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

В Атырау вынесен приговор в отношении местной жительницы, уличённой в незаконном хранении осетровых видов рыбы и икры. Дело было рассмотрено в рамках уголовного производства, связанного с нарушением природоохранного законодательства.

В ходе следствия было установлено, что в холодильной камере обвиняемой находились около 90 килограммов осетровой рыбы и 146 граммов осетровой икры. Эти биологические ресурсы относятся к редким и исчезающим видам, находящимся под особой охраной.

Сама подсудимая отрицала вину и настаивала на своей невиновности, прося суд вынести оправдательное решение. Однако, как отметили в суде, собранные доказательства позволили признать женщину виновной по предъявленному обвинению.

Приговором суда К.Ж. признана виновной в предъявленном обвинении, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с редкими и находящихся под угрозой исчезновения видами растений и животных, их частей или дериватов, а также растений и животных, на которых введен запрет на пользование их частей или дериватов сроком на 5 лет, - сообщили в суде № 2 города Атырау.

С учётом того, что у женщины есть малолетние дети, отбывание наказания было отсрочено до момента достижения детьми 14-летнего возраста.

На данный момент приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.

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