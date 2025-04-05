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05.04.2025, 17:32

Ваучерное финансирование для детсадов запустят в Казахстане

Новости Казахстана 0 350

С августа 2025 года в Казахстане будет внедрена ваучерная система финансирования дошкольного образования. Родители получат право выбирать детский сад из утверждённого списка, а бюджетные средства будут направляться за фактически посещающими детьми, передает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Министерство просвещения Республики Казахстан объявило о полном запуске с 1 августа 2025 года ваучерного финансирования для детских садов. Проект направлен на преобразование системы дошкольного образования и уже охватил значительное число учреждений и воспитанников.

По данным ведомства, на сегодняшний день в программе участвуют более 2 300 детских садов, а ваучеры получили свыше 276 500 детей. Изначально проект проходил апробацию в четырёх городах – Таразе, Шымкенте, Туркестане и Уральске. Впоследствии к программе присоединились учреждения Астаны, а с марта 2024 года – детские сады Караганды, Семея и других городов страны.

Одним из ключевых новшеств станет возможность родителей выбирать детский сад самостоятельно – вне зависимости от территориальной привязки или решений местных властей. В министерстве пояснили, что государственный ваучер будет «следовать» за ребёнком, что обеспечит свободу выбора и усилит конкуренцию среди дошкольных учреждений.

Если раньше качество образования в отдельных детских садах оставляло желать лучшего, то теперь каждый сад будет стремиться к высоким стандартам. Оценки родителей будут влиять на рейтинг учреждения, - отметили в пресс-службе.

Новая система призвана повысить не только качество, но и прозрачность финансирования. В отличие от прежней модели, средства будут выделяться только за реально посещающих детей, что позволяет избежать фиктивных записей и дублирования данных. Это уже позволило сэкономить более 27 миллиардов тенге, которые были направлены на сокращение очередей.

Кроме того, благодаря реформе родители смогут активнее влиять на условия пребывания детей в дошкольных учреждениях. Вместо пассивного ожидания своей очереди теперь они смогут выбирать оптимальные условия для обучения и развития ребёнка.

Теперь средства направляются не в систему в целом, а непосредственно за конкретным ребёнком. Это исключает формальные подходы и ориентирует систему на реальные потребности семей, - подчеркнули в министерстве просвещения.

Пилотная реализация проекта показала положительные результаты, и, как ожидается, к августу 2025 года казахстанцы получат доступ к эффективной и справедливой системе дошкольного образования.

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