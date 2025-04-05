В Казахстане педагог незаконно жила в предназначенной для сироты квартире

Прокуратура Павлодарской области выявила грубые нарушения при распределении государственного жилья. В одном из случаев учительница проживала в квартире, предназначенной для ребенка-сироты, без оформления необходимых документов, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

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Сотрудники прокуратуры Павлодарской области выявили многочисленные нарушения порядка предоставления государственного жилья в Железинском районе.

Ведомство установило, что жильё нередко передавалось должностным лицам без соблюдения законных процедур – без предварительного решения жилищной комиссии и заключения договоров найма. Как отметили в прокуратуре, в районе сложилась практика по принципу «Заезжай и живи».

Один из вопиющих случаев связан с учителем Башмачинской школы, которая с 2022 года незаконно занимала жилое помещение, предназначенное для ребенка-сироты.

Кроме того, было установлено, что порядка 70 арендаторов не исполняли обязательства по оплате жилья, а сумма задолженности достигла 6,5 миллиона тенге. Несмотря на это, местные исполнительные органы не предпринимали действенных мер по взысканию долгов.

Также в ходе проверки выяснилось, что в очередях на получение жилья до сих пор числятся умершие граждане. В то же время свободное жильё не распределялось между реально нуждающимися: при наличии 65 незанятых квартир на балансе акимата в очереди оставались 209 человек.

Особо отмечается ситуация в селе Мынкуль, где четыре квартиры пустуют, несмотря на то что в очереди числятся пять человек, в том числе многодетная семья, дети-сироты и представители социально уязвимых категорий населения.

По итогам выявленных нарушений руководитель Отдела реального сектора экономики Железинского района был привлечён к дисциплинарной ответственности и получил предупреждение о неполном служебном соответствии.