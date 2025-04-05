18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
504.34
556.34
5.97
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
05.04.2025, 18:37

В Казахстане педагог незаконно жила в предназначенной для сироты квартире

Новости Казахстана 0 349

Прокуратура Павлодарской области выявила грубые нарушения при распределении государственного жилья. В одном из случаев учительница проживала в квартире, предназначенной для ребенка-сироты, без оформления необходимых документов, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Сотрудники прокуратуры Павлодарской области выявили многочисленные нарушения порядка предоставления государственного жилья в Железинском районе.

Ведомство установило, что жильё нередко передавалось должностным лицам без соблюдения законных процедур – без предварительного решения жилищной комиссии и заключения договоров найма. Как отметили в прокуратуре, в районе сложилась практика по принципу «Заезжай и живи».

Один из вопиющих случаев связан с учителем Башмачинской школы, которая с 2022 года незаконно занимала жилое помещение, предназначенное для ребенка-сироты.

Кроме того, было установлено, что порядка 70 арендаторов не исполняли обязательства по оплате жилья, а сумма задолженности достигла 6,5 миллиона тенге. Несмотря на это, местные исполнительные органы не предпринимали действенных мер по взысканию долгов.

Также в ходе проверки выяснилось, что в очередях на получение жилья до сих пор числятся умершие граждане. В то же время свободное жильё не распределялось между реально нуждающимися: при наличии 65 незанятых квартир на балансе акимата в очереди оставались 209 человек.

Особо отмечается ситуация в селе Мынкуль, где четыре квартиры пустуют, несмотря на то что в очереди числятся пять человек, в том числе многодетная семья, дети-сироты и представители социально уязвимых категорий населения.

По итогам выявленных нарушений руководитель Отдела реального сектора экономики Железинского района был привлечён к дисциплинарной ответственности и получил предупреждение о неполном служебном соответствии.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят новый налогНовости Казахстана
10.03.2025, 10:18 0
Переводишь - доказывай! Налоговая в Казахстане потребуют объяснить каждый переводНовости Казахстана
23.03.2025, 12:57 0
Мальчик из Казахстана поставил неожиданный вопрос о справедливости в многодетной семье (видео)Новости Казахстана
10.03.2025, 12:43 0
В Казахстане хотят изменить правила пенсионных выплатНовости Казахстана
13.03.2025, 11:47 0
Сколько казахстанцы будут отдыхать на праздничные дни в маеНовости Казахстана
01.04.2025, 09:57 0

Последние комментарии

< >
Список и контакты баз отдыха Актау
MelvinKeshy → [url=https://rutube.ru/channel/35006437/]Новости[/url]
Гибнут лебеди на побережье Каспия: экологи Мангистау взяли пробы воды
Aqtau_2023 → Экологам можно не напрягаться. Всё равно напишут что лебеди устали летать, вот и погибли. Виновных нет.
Как жители Актау смогут онлайн посмотреть праздничный концерт
bekenova → Дыбысы жоқ
Токаев и Урсула фон дер Ляйен обсудили визовый режим и редкоземельные ресурсы
Pluto 9701 → Европа привезла мыльные пузыри в обмен на наши природные ресурсы и облизывать наше чиновничество.
АНК ответила на громкие слухи о воссоединении Казахстана с Россией
дорожник → OpenSuser, да никто и не спорит. Независимость это самое главное