Приём заявлений в первый класс в Казахстане открыт до 31 августа

В Казахстане продолжается приём заявлений на зачисление детей в первый класс на 2025-2026 учебный год. Подать документы можно онлайн или в школах лично до 31 августа включительно, передает Lada.kz со ссылкой на BaigeNews.kz .

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Комитет среднего образования министерства просвещения Республики Казахстан сообщил о сроках приёма заявлений на поступление в первый класс. Согласно официальной информации, регистрация первоклассников на 2025-2026 учебный год будет осуществляться до 31 августа 2025 года.

В соответствии с Законом «Об образовании», в первый класс зачисляются дети, достигшие шестилетнего возраста. Основанием для приёма является заявление, поданное одним из родителей или законным представителем ребёнка.

По данным ведомства, только за первые три дня с начала кампании поступило около 24 тысяч заявлений. Самая высокая активность наблюдается в Астане и Туркестанской области. Около 70% родителей выбрали обучение на государственном языке. В министерстве прогнозируют, что этой осенью за школьные парты впервые сядут более 370 тысяч первоклассников по всей стране.

Заявление можно подать несколькими способами. Онлайн-регистрация доступна через портал eGov.kz и мобильное приложение eGov Mobile. Также документы можно принести лично в школу – в будние дни, за исключением выходных и праздничных дат.