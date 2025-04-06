В Казахстане назвали главные причины автопожаров

Пожарные перечислили главные причины, из-за которых в стране происходят возгорания автомобилей, передает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz .

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В департаменте по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области рассказали о причинах возгораний автомобилей и мерах, которые помогут предотвратить подобные происшествия. По данным ведомства, с начала текущего года в регионе произошло 28 автопожаров.

Как отметил заместитель начальника ДЧС ВКО Амангельды Енсегенов, огонь в машине распространяется очень быстро из-за высокой плотности узлов и агрегатов, а также наличия горючих материалов. Особую опасность представляют неисправности в электросистеме автомобиля.

Порядка 90% пожаров происходит именно из-за состояния электрооборудования авто, когда возникает короткое замыкание электропроводки, изоляция которой со временем теряет свои защитные свойства от воздействия перепада температур, влияния агрессивных жидкостей и других факторов. Установка на автомобиле дополнительного электрооборудования в виде специальной подсветки на дисках колес или на кузове машины, различные антирадары и тому подобное тоже может стать причиной загорания на транспорте,- отметил Амангельды Енсегенов, заместитель начальника ДЧС ВКО.

Чтобы избежать пожара в автомобиле, ДЧС ВКО рекомендует соблюдать следующие меры безопасности:

регулярно проверять состояние электропроводки и топливной системы автомобиля;

всегда иметь в автомобиле исправный огнетушитель соответствующего объёма и срока годности, а также заранее ознакомиться с инструкцией по его применению;

при появлении запаха гари немедленно остановиться, заглушить двигатель и, при возможности, отключить аккумулятор;

попробовать потушить возгорание на начальной стадии с помощью огнетушителя.

В случае неудачной попытки самостоятельно ликвидировать огонь необходимо срочно позвонить по номерам «101» или «112» и точно указать место происшествия.

Специалисты подчёркивают, что соблюдение этих простых правил может спасти не только автомобиль, но и жизнь его владельца.