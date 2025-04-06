Насиловал за долги: блогера задержали в Аркалыке

35-летнего жителя Аркалыка подозревают в серии изнасилований жертв, которым он ранее занимал деньги. При отказе от интимных связей в счёт долга, мужчина, по данным следствия, применял насилие, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

Фото: пресс-служба ДП Костанайской области

В Аркалыке задержан 35-летний местный житель, известный как блогер, по подозрению в изнасилованиях и действиях сексуального характера в отношении нескольких человек. Как сообщается, мужчина предлагал займ, а затем, при невозможности возврата долга, требовал от жертв интимную близость. В случае отказа он, по предварительным данным, вступал с ними в половой контакт против их воли.

Задержание произошло в рамках оперативно-розыскных мероприятий, проводимых полицией. В Департаменте полиции Костанайской области уточнили, что среди потерпевших несовершеннолетних нет.

Согласно информации следствия, преступления носили систематический характер. После подачи заявлений потерпевшими были назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы. На данный момент подозреваемый арестован по санкции суда, ведутся следственные действия.

В соответствии с действующим уголовным законодательством, за совершение неоднократных преступлений сексуального характера, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 9 до 12 лет.