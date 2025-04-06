Медицинские функции Apple стали доступны казахстанцам

Министерство здравоохранения Республики Казахстан успешно провело переговоры с представителями компании Apple, результатом которых стало расширение возможностей для пользователей техники Apple в стране. Впервые в Казахстане стали доступны современные цифровые функции для мониторинга здоровья, ранее работающие только в США, Канаде, Великобритании, Германии, Австралии и других развитых странах, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

Фото: gov.kz

С этого момента пользователи Apple Watch и AirPods смогут использовать расширенный функционал для контроля за своим самочувствием и выявления потенциальных проблем со здоровьем на ранних стадиях.

Apple Watch: ЭКГ и выявление апноэ во сне

1. Электрокардиограмма (ЭКГ)

Пользователи Apple Watch Series 6 и более новых моделей получили доступ к функции снятия ЭКГ. Эта опция позволяет всего за 30 секунд зафиксировать электрокардиограмму и выявить возможные признаки фибрилляции предсердий — одного из распространённых нарушений сердечного ритма, которое может привести к серьезным осложнениям.

Данные автоматически сохраняются в приложении «Здоровье» и могут быть направлены лечащему врачу для анализа.

2. Уведомления об эпизодах апноэ во сне

С последним обновлением Apple Watch Series 9 и выше теперь способны отслеживать ночные эпизоды апноэ — временной остановки дыхания во сне.

Это состояние часто остаётся незамеченным, но может вызывать хроническую усталость, головные боли и другие проблемы. Устройства оповещают пользователя о потенциальных нарушениях дыхания, помогая вовремя обратиться за консультацией.

AirPods Pro: забота о слухе

1. Функция "Проверка слуха"

Владельцы AirPods Pro 2 и более поздних моделей получили доступ к функции, оценивающей качество слуха. Тест занимает около пяти минут и проводится в спокойной обстановке. Он помогает определить чувствительность к звукам разной частоты и интенсивности.

Результаты сохраняются в приложении «Здоровье» на iPhone или iPad и могут использоваться для дальнейшего медицинского контроля.

2. Режим "Слуховой аппарат"

Ещё одна новая функция — адаптация звука для пользователей с легкими или умеренными нарушениями слуха.

AirPods автоматически подстраивают воспроизводимые звуки под индивидуальные потребности на основе:

результатов "Проверки слуха";

загруженной аудиограммы от специалиста.

Это улучшает восприятие речи и окружающих звуков, делая повседневное общение более комфортным.

Важное уточнение от Министерства здравоохранения

В ведомстве подчеркнули, что данные функции устройств Apple не заменяют полноценную медицинскую диагностику или лечение.

“Они являются вспомогательными инструментами для наблюдения за состоянием здоровья и не могут рассматриваться как альтернатива профессиональной медицинской помощи”, — отметили в Министерстве здравоохранения РК.

Будущее цифровой медицины в Казахстане

Министерство продолжает работу над интеграцией передовых технологий в систему здравоохранения. Внедрение таких решений — важный шаг на пути к более персонализированному и доступному подходу к заботе о здоровье граждан.