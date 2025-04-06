Водитель жестоко избил охранника жилого комплекса в Алматы (видео)

В Алматы зафиксирован случай избиения охранника жилого комплекса, происшествие попало на видео. Кадры прокомментировали в полиции, передает Lada.kz со ссылкой на Nur.kz .

Фото: Pixabay

В Алматы зафиксирован случай жестокого избиения охранника во дворе жилого комплекса «Шахристан». Инцидент произошёл днём, около 14:30 часов, и попал на видео, опубликованное в Facebook юристом Анной Черновой.

По её словам, мужчина на автомобиле заехал во двор ЖК и начал громко сигналить, привлекая внимание. Охранник комплекса сделал ему замечание, напомнив о запрете на проезд транспорта во внутреннюю территорию. В ответ на это водитель вышел из машины и нанёс охраннику удар, от которого тот сразу упал. После этого мужчина продолжил избивать уже лежащего на земле сотрудника охраны.

Ситуация разворачивалась на глазах у прохожих, в том числе детей. Пострадавшего охранника увезли с места происшествия на машине скорой помощи.

В департаменте полиции Алматы подтвердили факт инцидента. Как сообщили в пресс-службе, по данному делу Управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело по факту побоев. Подозреваемый доставлен в отделение, с ним проводятся необходимые следственные действия.

Проводится комплекс мероприятий, направленных на обеспечение всестороннего и объективного расследования, - заявили в ведомстве.

Внимание: видео содержит сцены насилия! Не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18 лет.