В Астане на помощь геям направили более 15 млн тенге

Управление общественного здравоохранения Астаны реализует программу по профилактике ВИЧ среди мужчин, практикующих секс с мужчинами. На её реализацию из бюджета выделено 15,5 миллиона тенге, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Управление общественного здравоохранения города Астаны заключило контракт на сумму 15,5 миллиона тенге для реализации мероприятий по профилактике ВИЧ среди мужчин, практикующих секс с мужчинами. Данные появились на портале государственных закупок.
В рамках проекта планируется охватить не менее 560 человек до конца 2025 года. Для работы с участниками привлекут восемь специально обученных сотрудников, каждый из которых должен оказать информационную и медицинскую поддержку минимум 70 мужчинам.
Программа включает индивидуальные и групповые консультации, мини-занятия по вопросам безопасного поведения, экспресс-тестирование на ВИЧ и другие инфекции, передающиеся половым путём. Запланировано, что не менее 532 участников пройдут экспресс-тест. При необходимости, мужчины с положительным результатом будут направлены в Центр профилактики и борьбы с ВИЧ в Астане для постановки на учет и последующего медицинского сопровождения.
Каждому участнику предоставляются бесплатно презервативы, гели-лубриканты, стерильные шприцы, а также информационные материалы – буклеты, брошюры и другие просветительские издания. Кроме того, около 224 человек получат направление в специализированные медицинские кабинеты для дополнительной помощи.
Особое внимание в программе уделено доконтактной профилактике ВИЧ (PrEP) – это медикаментозный метод предотвращения заражения. В 2025 году 112 мужчин начнут курс этой профилактики, в 2026 году – 140 человек, а в 2027-м – 168. Также в рамках проекта 215 человек примут участие в специальном социологическом исследовании, направленном на изучение поведения и факторов риска среди целевой группы.
Для расширения охвата будут проводиться выездные рейды в места концентрации представителей целевой группы. В этих мероприятиях задействованы сотрудники Центра ВИЧ-инфекции и специалисты управления общественного здравоохранения. Планируется, что не менее 532 человек получат поддержку в рамках таких выездов.
По итогам марта уже проведена профилактическая работа с 207 мужчинами. Из них 147 прошли экспресс-тестирование на ВИЧ. Было проведено 207 индивидуальных консультаций, 414 мини-сессий и два групповых занятия. Участникам выдали 2070 презервативов и столько же гелей-лубрикантов – по 10 комплектов на человека. Также 97 мужчин были направлены на доконтактную профилактику, из них 17 уже начали её прохождение.
Программа реализуется в рамках государственной стратегии по профилактике ВИЧ и ориентирована на защиту здоровья уязвимых групп населения.
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