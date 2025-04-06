В Астане на помощь геям направили более 15 млн тенге

Управление общественного здравоохранения Астаны реализует программу по профилактике ВИЧ среди мужчин, практикующих секс с мужчинами. На её реализацию из бюджета выделено 15,5 миллиона тенге, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Иллюстративное фото: Pixabay

Управление общественного здравоохранения города Астаны заключило контракт на сумму 15,5 миллиона тенге для реализации мероприятий по профилактике ВИЧ среди мужчин, практикующих секс с мужчинами. Данные появились на портале государственных закупок.

В рамках проекта планируется охватить не менее 560 человек до конца 2025 года. Для работы с участниками привлекут восемь специально обученных сотрудников, каждый из которых должен оказать информационную и медицинскую поддержку минимум 70 мужчинам.

Программа включает индивидуальные и групповые консультации, мини-занятия по вопросам безопасного поведения, экспресс-тестирование на ВИЧ и другие инфекции, передающиеся половым путём. Запланировано, что не менее 532 участников пройдут экспресс-тест. При необходимости, мужчины с положительным результатом будут направлены в Центр профилактики и борьбы с ВИЧ в Астане для постановки на учет и последующего медицинского сопровождения.

Каждому участнику предоставляются бесплатно презервативы, гели-лубриканты, стерильные шприцы, а также информационные материалы – буклеты, брошюры и другие просветительские издания. Кроме того, около 224 человек получат направление в специализированные медицинские кабинеты для дополнительной помощи.

Особое внимание в программе уделено доконтактной профилактике ВИЧ (PrEP) – это медикаментозный метод предотвращения заражения. В 2025 году 112 мужчин начнут курс этой профилактики, в 2026 году – 140 человек, а в 2027-м – 168. Также в рамках проекта 215 человек примут участие в специальном социологическом исследовании, направленном на изучение поведения и факторов риска среди целевой группы.

Для расширения охвата будут проводиться выездные рейды в места концентрации представителей целевой группы. В этих мероприятиях задействованы сотрудники Центра ВИЧ-инфекции и специалисты управления общественного здравоохранения. Планируется, что не менее 532 человек получат поддержку в рамках таких выездов.

По итогам марта уже проведена профилактическая работа с 207 мужчинами. Из них 147 прошли экспресс-тестирование на ВИЧ. Было проведено 207 индивидуальных консультаций, 414 мини-сессий и два групповых занятия. Участникам выдали 2070 презервативов и столько же гелей-лубрикантов – по 10 комплектов на человека. Также 97 мужчин были направлены на доконтактную профилактику, из них 17 уже начали её прохождение.

Программа реализуется в рамках государственной стратегии по профилактике ВИЧ и ориентирована на защиту здоровья уязвимых групп населения.