Продлить запрет на вывоз сжиженного газа и пропана намерены в Казахстане

С мая 2025 года министерство энергетики РК намерено ввести новый запрет на экспорт сжиженного газа, пропана и бутана. Ограничения сроком на шесть месяцев направлены на обеспечение внутреннего рынка страны, передает Lada.kz со ссылкой на Nur.kz .

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Министерство энергетики Республики Казахстан опубликовало проект приказа о введении запрета на вывоз сжиженного газа, пропана и бутана с территории страны. Соответствующий документ размещён для общественного обсуждения на портале «Открытые НПА».

Согласно проекту приказа, предлагается установить временные ограничения на экспорт указанных видов топлива автомобильным и железнодорожным транспортом. Запрет касается сжиженного нефтяного газа (код ТН ВЭД ЕАЭС 2711 12 970 0), пропана (код ТН ВЭД ЕАЭС 2711 12 940 0) и бутана (код ТН ВЭД ЕАЭС 2711 13 970 0). Срок действия ограничений – шесть месяцев с момента вступления в силу документа.

Планируется, что запрет начнёт действовать с 14 мая 2025 года. Основная цель меры – стабилизация ситуации на внутреннем рынке и обеспечение казахстанских потребителей достаточными объёмами топлива.

В настоящее время проект нормативного акта вынесен на общественное обсуждение. Замечания и предложения от граждан и заинтересованных сторон принимаются до 21 апреля 2025 года.